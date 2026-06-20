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Souleymane Jules Diop charge Pape Thiaw : « Il n’a ni l’expertise ni le leadership pour faire progresser cette équipe »

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XALIMANEWS: L’ancien ministre-conseiller et chroniqueur Souleymane Jules Diop a vivement critiqué le sélectionneur national Pape Thiaw, estimant que ce dernier ne dispose ni des compétences techniques ni du leadership nécessaires pour permettre aux Lions de franchir un nouveau palier.

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, Souleymane Jules Diop affirme avoir depuis longtemps des réserves sur les capacités de l’actuel patron du banc sénégalais. Il rappelle notamment un épisode survenu lors de la Coupe d’Afrique des Nations, lorsque Pape Thiaw avait demandé aux joueurs de regagner les vestiaires, un geste qu’il qualifie d’« insensé ».

Selon lui, une éventuelle perte du statut continental du Sénégal serait directement imputable au sélectionneur. « Si demain nous perdions notre seconde étoile, ce serait par sa seule faute », a-t-il écrit.

L’ex ministre considère que le problème de l’équipe nationale ne réside pas dans la qualité de son effectif. À ses yeux, les internationaux sénégalais évoluent tous à un niveau élevé dans leurs clubs respectifs et disposent des qualités requises pour performer. Toutefois, il estime que leur utilisation sur le terrain laisse à désirer.

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« Au niveau où ils jouent, tous nos joueurs sont bons. Il faut savoir les utiliser dans l’espace et pendant le temps que dure un match de football », soutient-il, avant d’ajouter que Pape Thiaw « ne sait pas le faire » et « ne saura jamais le faire ».

Souleymane Jules Diop met également en doute la capacité du technicien sénégalais à exercer une influence sur certains cadres de la sélection. Il estime que son parcours de joueur ne lui confère pas suffisamment d’autorité auprès de ses internationaux et s’interroge sur les difficultés de communication qui pourraient exister avec certains éléments évoluant à l’étranger.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où les performances et les choix tactiques de l’équipe nationale continuent d’alimenter le débat au sein de l’opinion sportive sénégalaise.

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