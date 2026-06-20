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Révision constitutionnelle : l’Assemblée nationale engage la phase décisive du processus d’adoption.

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XALIMANEWS: L’Assemblée nationale a annoncé, ce samedi 20 juin 2026, le démarrage de la deuxième phase de la procédure de révision de la Constitution, à la suite de la réception de l’avis du Président de la République sur le projet de loi concerné.

Dans un communiqué signé par la Direction de la Communication et des Relations publiques, l’institution parlementaire informe que la Conférence des Présidents (CDP) s’est réunie à Dakar à 9h30 sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko.

Au cours de cette rencontre, le Président de l’Assemblée nationale a porté à la connaissance des membres de la CDP la réception, le vendredi 19 juin 2026, de l’avis du Chef de l’État relatif à la proposition de loi portant révision de la Constitution.

Conformément aux dispositions de l’article 103 de la Constitution et de l’article 69 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les députés vont désormais entamer la deuxième étape de la procédure législative, consacrée à l’examen et à l’adoption du texte.

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Pour la suite du processus, un nouveau calendrier a été arrêté. Les travaux en commission sont prévus pour le 24 juin 2026, tandis que la séance plénière destinée à examiner et adopter le projet de révision constitutionnelle se tiendra le 29 juin 2026.

Cette nouvelle étape marque une avancée importante dans la procédure de révision de la Loi fondamentale, dont les contours et les implications devraient alimenter les débats au sein de l’hémicycle dans les prochains jours.

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