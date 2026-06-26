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Maroc – Pays-Bas : choc explosif pour les Lions de l’Atlas en seizièmes de finale du Mondial 2026

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XALIMANEWS: Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 commencent à prendre forme, avec plusieurs nations déjà fixées sur leur sort à l’issue de la phase de groupes dans certains groupes.

Parmi les affiches les plus attendues, le Maroc affrontera les Pays-Bas dans un choc qui promet d’être intense. Les Lions de l’Atlas tenteront de poursuivre leur belle aventure face à une solide équipe néerlandaise. La rencontre est programmée le 30 juin à 1h GMT.

Autre duel à suivre, l’Afrique du Sud sera opposée au Canada. Les Bafana Bafana auront fort à faire face à l’un des pays hôtes de cette édition, les Canada national football team, avec un match prévu dimanche à 19h GMT à Inglewood.

De son côté, la Côte d’Ivoire devra encore patienter avant de connaître son adversaire. Les Éléphants de Côte d’Ivoire affronteront le deuxième du groupe I, un verdict qui dépendra du résultat entre la France et la Norvège. Les France national football team et la Norway national football team détermineront ainsi l’identité de leur futur adversaire.

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Ces seizièmes de finale de la Coupe du monde FIFA 2026 se joueront du 28 juin au 3 juillet 2026, répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, dans une compétition qui entre désormais dans sa phase à élimination directe.

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