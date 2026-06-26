« On ne gère pas un pays avec de l’orgueil » : la sortie musclée d’Abass Fall contre Diomaye

XALIMANEWS: Le maire de Dakar, Abass Fall, également membre du parti Pastef, a exprimé son désaccord avec la démarche du président de la République concernant le dialogue politique, estimant que les engagements pris devant les Sénégalais ne sauraient faire l’objet de nouvelles négociations.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’édile de la capitale affirme que « l’orgueil est un pauvre palliatif de l’intelligence » et soutient qu’« on ne gère pas un pays avec de l’orgueil ».

Selon lui, le refus de dialoguer avec « ses propres frères de parti », qui ont contribué à porter le pouvoir actuel et disposent de la majorité populaire et parlementaire, risque de conduire le pays « droit au mur ».

Abass Fall considère que le dialogue ne doit pas servir à justifier « des reniements et des revirements ». À ses yeux, les engagements contenus dans le programme « Diomaye Président » doivent être appliqués sans compromis.

Il estime par ailleurs que si les amendements proposés par le gouvernement avaient été retenus, le ministre de la Justice n’aurait pas eu à appeler à un dialogue.

Le maire de Dakar invite également le chef de l’État à revisiter les positions qu’il défendait lorsqu’il était dans l’opposition, afin, selon lui, de « revenir à la raison », tout en précisant qu’il nourrit peu d’illusions sur cette éventualité.

Abass Fall juge en outre que la mobilisation d’« une certaine société civile » ne changera pas la situation. Pour lui, « le vrai dialogue, c’est à l’Assemblée nationale », où les lois doivent être votées conformément aux engagements pris devant le peuple sénégalais.

Il conclut sa publication par une métaphore culinaire : « On ne peut pas aller au restaurant, commander un plat qui s’appelle Rupture et ne pas le consommer », une formule adressée directement au président de la République pour l’inviter à respecter les promesses de changement formulées durant la campagne électorale.