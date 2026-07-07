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51e Session de l’APF : El Malick Ndiaye défend la voix du Sénégal à Yaoundé

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XALIMANEWS: En marge de la 51e Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée à Yaoundé, au Cameroun, du 7 au 12 juillet 2026, la délégation de l’Assemblée nationale du Sénégal a pris part à la réunion du Bureau de l’APF.

Conduite par le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, également Premier Vice-Président de l’APF et Président de la Section sénégalaise de l’organisation, la délégation comprenait également l’Honorable Députée Mame Diarra Beye, Présidente de la Commission des Affaires économiques.

Le Bureau de l’APF, principal organe de gouvernance entre les sessions plénières, veille à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’organisation, prépare les travaux de la Session et examine les questions liées à son fonctionnement, à sa gouvernance et à ses priorités d’action.

Les discussions ont porté sur les principaux dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette 51e Session, dans un contexte marqué par les enjeux de consolidation de la démocratie, de promotion de la paix et de la sécurité, de développement durable et de renforcement de la coopération parlementaire entre les États et gouvernements de l’espace francophone.

À travers cette participation, la délégation sénégalaise réaffirme son engagement en faveur des valeurs de la Francophonie parlementaire et sa volonté de contribuer à une coopération fondée sur le dialogue, la solidarité et le partage d’expériences au service des peuples francophones.

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