Baccalauréat 2026 : 45.614 candidats admis au premier tour, soit un taux de réussite de 26,45 %

XALIMANEWS: Les résultats provisoires du Baccalauréat général 2026 font état de 45.614 candidats admis dès le premier tour sur un total de 177.443 inscrits à l’échelle nationale, soit un taux de réussite de 26,45 %, selon les statistiques globales publiées par l’Office du Baccalauréat.

Les données révèlent également que 55.135 candidats ont été autorisés à subir les épreuves du second groupe, tandis que 4.983 candidats étaient absents lors du déroulement des examens. Au total, 172.460 candidats ont effectivement composé, contre 177.443 inscrits au départ.

Parmi les candidats admis au premier tour, 12.130 ont obtenu une mention. Dans le détail, on dénombre 168 mentions Très Bien, 1.241 mentions Bien et 10.721 mentions Assez Bien, traduisant les performances des meilleurs élèves de cette session.

La répartition des candidats selon les séries montre que 27.530 inscrits provenaient des séries scientifiques et techniques, contre 149.913 candidats issus des séries tertiaires et littéraires, qui représentent la grande majorité des effectifs.

Ces résultats, qualifiés de provisoires, ont été arrêtés le 7 juillet 2026 par l’Office du Baccalauréat. Les épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, débuteront ce jeudi 9 juillet sur l’ensemble du territoire national.