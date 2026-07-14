Premières pluies à Dakar : entre soulagement et crainte d’un retour des inondations

XALIMANEWS: Dakar et sa banlieue ont enregistré, ce mardi, leurs premières pluies de la saison hivernale. Accompagnées de rafales de vent parfois soutenues, les premières gouttes d’eau ont arrosé plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise, marquant ainsi le véritable début de l’hivernage dans la région.

Si cette pluie est accueillie avec soulagement par une partie de la population, elle ravive également de vieux souvenirs liés aux inondations qui ont marqué de nombreuses familles dakaroises au fil des années.

Dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue, l’inquiétude commence déjà à gagner les habitants, qui espèrent que les dispositifs de prévention et d’assainissement mis en place permettront d’éviter les scènes de désolation vécues lors des précédents hivernages.

Les prochaines précipitations seront suivies de près par les populations, dans l’espoir que cette saison des pluies ne rime pas avec inondations et pertes matérielles.