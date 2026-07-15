Intérieur : l’ancien gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, nommé directeur de cabinet du ministre

XALIMANEWS: Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique se renforce avec l’arrivée d’un haut fonctionnaire expérimenté. Mouhamadou Moctar Watt a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Administrateur civil chevronné, Mouhamadou Moctar Watt dispose d’une longue expérience dans l’administration territoriale sénégalaise, où il a occupé plusieurs fonctions de premier plan au fil des années.

Ancien gouverneur de plusieurs régions du pays, il occupait récemment les fonctions de gouverneur de la région de Kaolack avant de céder sa place à Guédj Diouf, jusque-là gouverneur de la région de Tambacounda.

Cette nomination traduit la volonté des autorités de s’appuyer sur des profils expérimentés pour accompagner la mise en œuvre des missions stratégiques du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon le quotidien Les Échos, le parcours et l’expertise de Mouhamadou Moctar Watt ont largement pesé dans le choix porté sur sa personne pour ce poste clé au sein du département ministériel