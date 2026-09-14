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Après les limogeages, l’heure des audits : les anciens DG et gestionnaires bientôt passés au crible

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XALIMANEWS : Après la récente vague de limogeages opérée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, l’heure serait désormais à l’examen de la gestion des anciens Directeurs généraux et autres responsables concernés.

Selon le quotidien L’Observateur, la reddition des comptes devrait connaître une nouvelle étape avec des audits visant la gestion de plusieurs responsables récemment relevés de leurs fonctions. Certains d’entre eux auraient déjà reçu la visite des corps de contrôle avant leur limogeage, tandis que d’autres pourraient voir leur gestion passée au crible après les passations de service.

Le quotidien souligne ainsi que l’heure des comptes serait lancée pour plusieurs anciens gestionnaires. Les dossiers pourraient notamment faire ressortir d’éventuelles irrégularités ou des décisions contestables, voire des pratiques soigneusement dissimulées, selon les informations rapportées par le journal.

Cette perspective d’audits est globalement saluée par une partie de la société civile, dans le cadre de l’exigence de transparence dans la gestion des ressources publiques. Mais L’Observateur relève également que, compte tenu du contexte politique, cette opération pourrait être interprétée par certains comme les prémices d’une « chasse aux sorcières ».

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