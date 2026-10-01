SONAGED : Babacar Abba Mbaye prend officiellement fonction ce vendredi

XALIMANEWS — La Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED) franchira une nouvelle étape ce vendredi 2 octobre, avec la cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant et le nouveau Directeur général, Babacar Abba Mbaye.

Juriste fiscaliste de formation, ancien député et ancien cadre de la Ville de Dakar, Babacar Abba Mbaye dispose d’un parcours marqué par la gestion publique, les collectivités territoriales, le droit, la fiscalité et l’expérience parlementaire.

Natif de Saint-Louis, il a notamment exercé plusieurs responsabilités au sein de la Ville de Dakar avant d’être élu député lors des élections législatives de juillet 2022. Après son mandat parlementaire, il a poursuivi sa formation en France afin de renforcer davantage ses compétences.

Sa nomination à la tête de la SONAGED ouvre ainsi un nouveau chapitre de son parcours professionnel et institutionnel.

Dans un secteur directement lié à la salubrité, à la gestion des déchets, à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie, le nouveau Directeur général entend inscrire son action dans une dynamique de travail, de méthode, de rigueur et de performance.

La cérémonie de passation de service marquera officiellement le début de cette nouvelle mission à la tête de la SONAGED.

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