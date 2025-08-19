Actualites

Colobane : le ministre Moussa Bala Fofana annonce des mesures fortes pour réorganiser le marché et améliorer le cadre de vie

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, s’est rendu ce mardi au marché de Colobane aux côtés de ses équipes, du MUCTAT et de plusieurs partenaires institutionnels. Une visite qualifiée « d’immersion urbaine », visant à constater de près les réalités vécues par les habitants et les commerçants de ce quartier populaire de Dakar.

Au terme de la tournée, le constat dressé est préoccupant. Le ministre a relevé l’expansion anarchique du marché qui « étouffe la commune », l’occupation illégale des trottoirs et de la voie publique compliquant l’accès à des infrastructures vitales comme l’Hôpital de la Solidarité et l’École Moustapha Cissé, l’insalubrité croissante avec des canaux d’évacuation obstrués, mais aussi une insécurité alimentée par la promiscuité et le manque de régulation.

« Le cadre de vie se dégrade jour après jour, au détriment des familles et des enfants qui manquent cruellement d’espaces de jeux et de loisirs », a souligné M. Fofana.

Une démarche participative et concertée

Conformément aux instructions du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a assuré que le gouvernement ne se limitera pas au constat mais engagera une « action concrète » en concertation avec toutes les parties prenantes : habitants, commerçants, associations et autorités locales.

Cette stratégie repose sur trois axes :

  1. Écouter et intégrer les préoccupations de l’ensemble des acteurs.
  2. Diagnostiquer les causes profondes des difficultés, telles que la pression foncière et le manque de régulation.
  3. Co-construire des solutions durables et socialement acceptées.

Vers un nouveau visage de Colobane

Les premières pistes évoquées concernent le désengorgement des voiries, la régulation de l’occupation de l’espace public, l’amélioration de la salubrité et de la sécurité, la préservation de la mixité urbaine ainsi que la création d’espaces de loisirs pour les jeunes.

« L’urgence d’agir est totale, mais nous n’agirons pas sans vous », a insisté le ministre, rappelant que l’amélioration du cadre de vie de Colobane s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050 pour un aménagement durable du territoire.

La concertation se poursuivra dans les prochaines semaines, avec à la clé des décisions « fortes et structurantes », a promis Moussa Bala Fofana.

