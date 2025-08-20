Économie

ASERGATE : Thierno Alassane Sall dénonce un détournement de 37 milliards et interpelle le gouvernement

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
4 Min Read

Le député Thierno Alassane Sall a publié, ce 19 août 2025, un mémoire explosif sur ce qu’il qualifie de « scandale politico-administratif majeur » impliquant l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et la société espagnole AEE Power EPC. Selon lui, plus de 37 milliards FCFA destinés à l’électrification de 1 600 villages se sont « volatilisés » depuis plus de 14 mois, sans aucune explication claire des autorités.

Un marché entaché d’irrégularités

Attribué à AEE Power EPC en décembre 2022, le marché de 91 milliards FCFA devait permettre d’électrifier cinq régions du Sénégal. Mais dès le départ, rappelle Thierno Alassane Sall, le projet a été marqué par de graves anomalies :

  • des garanties émises en violation de l’article 13 du Code CIMA, puisque les primes n’avaient pas été réglées au moment de la signature ;
  • des paiements tardifs de ces primes, réalisés a posteriori et « probablement avec des fonds publics » ;
  • une absence totale de transparence sur l’état d’avancement des travaux, alors que le projet aurait dû être à mi-parcours.

La disparition inexpliquée de 37 milliards FCFA

Selon l’ancien ministre, la Banco Santander et l’assureur-crédit espagnol CESCE – partenaires financiers du projet – ont exprimé leurs inquiétudes dès septembre 2024, face à des mouvements de fonds jugés suspects. Depuis, aucune réponse satisfaisante n’a été fournie par l’ASER.
Thierno Alassane Sall souligne que 40 % du financement a déjà été consommé, sans qu’aucune infrastructure tangible n’ait été livrée. « Comment expliquer que 37 milliards de FCFA disparaissent comme une simple pièce égarée au marché ? » s’interroge-t-il.

Des institutions fragilisées

Au-delà de la gestion financière, le parlementaire met en cause des pressions politiques ayant conduit au remplacement du président de la Cour suprême, du juge des référés et du directeur de l’ARCOP. Il y voit une volonté manifeste « d’infléchir le cours du droit au profit d’intérêts particuliers ».
La Cour suprême, après avoir confirmé la suspension du marché en novembre 2024, est revenue sur sa décision en février 2025, sans convaincre les bailleurs étrangers qui maintiennent le gel des financements.

Un risque majeur pour les finances publiques

Pour Thierno Alassane Sall, cette affaire expose l’État sénégalais à un risque de remboursement de crédits en perte et à une perte de crédibilité auprès des partenaires financiers internationaux.
« Des villages entiers sont privés d’électricité, des jeunes privés d’opportunités, parce que des milliards destinés à améliorer leur quotidien disparaissent sans explication », déplore-t-il.

DEPECHES

Ousmane Sonko appelle le secteur privé à se mobiliser autour du plan de redressement économique
Sénégal : l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye convoqué dans l’enquête sur le contrat ArcelorMittal
Affaire AEE Power : le DG de l’ASER contre-attaque Thierno Alassane Sall
“Nous réclamons un audit citoyen de toute la dette du Sénégal (y compris la dette extérieure du pays, publique et privée) de 2012 à 2024”.

Des recommandations fermes

Le député exige :

  • l’annulation immédiate du marché avec AEE Power EPC ;
  • l’inscription de l’entreprise sur la liste noire nationale des prestataires exclus des marchés publics ;
  • la saisine de la justice pour enquêter sur l’utilisation des avances et poursuivre d’éventuels auteurs de corruption ou de détournement ;
  • un renforcement du contrôle parlementaire sur les garanties souveraines et les contrats avec des entreprises étrangères.

Un appel à la responsabilité

Dans sa conclusion, Thierno Alassane Sall met directement en cause la responsabilité du Premier ministre, accusé d’avoir « innocenté publiquement un de ses protégés » malgré les alertes répétées.
« Le gouvernement ne peut ignorer ce scandale. Derrière chaque franc perdu, ce sont des vies freinées, des espoirs brisés et un pays qui recule », insiste-t-il.

Share This Article
Previous Article Colobane : le ministre Moussa Bala Fofana annonce des mesures fortes pour réorganiser le marché et améliorer le cadre de vie
Next Article Affaire AEE Power : le DG de l’ASER contre-attaque Thierno Alassane Sall
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

Seydina, de Thiaroye à Montréal, Revient avec un Double Single Perçant : Xaarit (Amitié) et Deug (Vérité)

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Taku Show Seynabou Amy Ka, ou comment valoriser les produits locaux

By
Xalima
A la UneCelebrites

Thiat frappe fort contre Pastef avec « Poroze Bi »

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Thiat Keurgui Poroze bi

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Économie

Kédougou : troisième étape des consultations régionales pour la Politique nationale de l’Emploi

Économie

Rapport T2 2025 : les données révèlent des conséquences lourdes

Économie

Économie : Bougane Guèye Dany alerte sur une « croissance en trompe-l’œil » du Sénégal

Économie

Sénégal : le déficit budgétaire atteint 588,3 milliards au deuxième trimestre 2025

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Afrobasket 2025 – Le Sénégal bat le Sud Soudan (78-65) et se qualifient en 1/4 de finale

Sports

Week-end des Lions à l’étranger : les Sénégalais décisifs dès la première journée

A la Une Sports

Afrobasket 2025 – Les Lions arrachent la victoire face au Mali et filent en barrages

Basket

AFROBASKET 2025 – Deuxième journéeLe Sénégal tombe face à l’Égypte (91-77) et perd Gora Camara sur blessure

Sports

Afrobasket masculin : le Sénégal s’impose devant l’Ouganda en match d’ouverture, 88-53