Societe

Solidarité et sécurité : La Police nationale de Thiès organise une collecte de sang pour sauver des vies

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Dans un acte de solidarité et de rapprochement avec la population, la Police nationale a organisé ce matin une collecte de sang au camp tropical de Thiès, en partenariat avec l’Hôpital Saint-Jean de Dieu. Cette initiative, menée sous la houlette du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), a pour but de répondre à la demande croissante de produits sanguins dans les établissements de santé.

Un geste humanitaire au service de la communauté

L’opération s’inscrit dans un cadre plus large de mobilisation citoyenne, où les forces de l’ordre, traditionnellement perçues comme des garantes de la sécurité, se montrent également engagées dans des actions humanitaires. En accueillant l’équipe de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu, la Police nationale a non seulement voulu répondre à l’urgence des besoins en sang, mais aussi renforcer les liens avec la population.

Le slogan de cette collecte, “Donner son sang, c’est sauver des vies”, a parfaitement résumé l’objectif de cette démarche : faire un acte concret de solidarité tout en soulignant l’importance de ce geste simple mais vital pour la santé publique.

Une action symbolique de rapprochement

Cette initiative marque également la volonté de la Police nationale de se rapprocher des citoyens et de travailler main dans la main avec les acteurs sociaux pour le bien-être de la population. Le GMI, branche spécialisée dans les interventions de secours d’urgence, a joué un rôle clé dans l’organisation de cet événement, démontrant ainsi que la sécurité et la santé sont des priorités communes.

Les autorités présentes ont salué la réussite de cette collecte et encouragé les autres corps de l’État ainsi que la population à suivre cet exemple de solidarité active.

DEPECHES

Golf Sud : La Brigade des Stupéfiants frappe fort, démantèle un réseau de trafic de drogue
Crise au GFM : Les travailleurs réagissent avec brassards rouges et préavis de grève
Réponse gouvernementale coordonnée face aux inondations : un plan national renforcé
La contre-expertise médicale sur Farba Ngom révèle des risques alarmants

Un engagement à long terme pour la communauté

Cet événement n’est pas un fait isolé. La Police nationale, à travers des actions comme celle-ci, montre son engagement à s’impliquer dans des initiatives citoyennes visant à améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Le don de sang, tout comme les autres formes de solidarité, constitue un moyen efficace de lutter contre les pénuries qui touchent souvent les hôpitaux du pays, tout en renforçant l’image de la Police en tant qu’institution proche de la population.

Share This Article
Previous Article Golf Sud : La Brigade des Stupéfiants frappe fort, démantèle un réseau de trafic de drogue
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneSociete

Sénégal-France : Un Petit-Déjeuner de Travail pour Renforcer les Liens”

Societe

Le Barreau Sénégalais en Deuil : Me Abdoulaye Babou n’est plus

Societe

Diamaguène : un homme interpellé pour vente de viande impropre à la consommation

Societe

Drame à Matam : deux enfants meurent suite à l’effondrement d’un mur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste avec une surprise

Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale