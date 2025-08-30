Solidarité et sécurité : La Police nationale de Thiès organise une collecte de sang pour sauver des vies

Dans un acte de solidarité et de rapprochement avec la population, la Police nationale a organisé ce matin une collecte de sang au camp tropical de Thiès, en partenariat avec l’Hôpital Saint-Jean de Dieu. Cette initiative, menée sous la houlette du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), a pour but de répondre à la demande croissante de produits sanguins dans les établissements de santé.

Un geste humanitaire au service de la communauté

L’opération s’inscrit dans un cadre plus large de mobilisation citoyenne, où les forces de l’ordre, traditionnellement perçues comme des garantes de la sécurité, se montrent également engagées dans des actions humanitaires. En accueillant l’équipe de l’Hôpital Saint-Jean de Dieu, la Police nationale a non seulement voulu répondre à l’urgence des besoins en sang, mais aussi renforcer les liens avec la population.

Le slogan de cette collecte, “Donner son sang, c’est sauver des vies”, a parfaitement résumé l’objectif de cette démarche : faire un acte concret de solidarité tout en soulignant l’importance de ce geste simple mais vital pour la santé publique.

Une action symbolique de rapprochement

Cette initiative marque également la volonté de la Police nationale de se rapprocher des citoyens et de travailler main dans la main avec les acteurs sociaux pour le bien-être de la population. Le GMI, branche spécialisée dans les interventions de secours d’urgence, a joué un rôle clé dans l’organisation de cet événement, démontrant ainsi que la sécurité et la santé sont des priorités communes.

Les autorités présentes ont salué la réussite de cette collecte et encouragé les autres corps de l’État ainsi que la population à suivre cet exemple de solidarité active.

Un engagement à long terme pour la communauté

Cet événement n’est pas un fait isolé. La Police nationale, à travers des actions comme celle-ci, montre son engagement à s’impliquer dans des initiatives citoyennes visant à améliorer la qualité de vie des Sénégalais. Le don de sang, tout comme les autres formes de solidarité, constitue un moyen efficace de lutter contre les pénuries qui touchent souvent les hôpitaux du pays, tout en renforçant l’image de la Police en tant qu’institution proche de la population.