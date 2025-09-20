À New York, le président sénégalais veut porter la voix de l’Afrique à l’ONU

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce dimanche à New York, où il participera à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient du 21 au 26 septembre 2025. Il s’agit de son premier déplacement aux États-Unis depuis son investiture en avril dernier.

Selon un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal, cette visite s’inscrit dans une volonté de réaffirmer l’engagement du Sénégal en faveur du multilatéralisme et du dialogue entre les nations. Le chef de l’État entend profiter de cette tribune internationale pour porter la voix de l’Afrique et défendre les grandes causes globales, telles que la paix, la justice et le développement durable.

Le président Faye devrait s’exprimer devant l’Assemblée générale au cours de la semaine. Son discours pourrait aborder plusieurs dossiers majeurs pour le continent africain, notamment la réforme du système financier international, la transition écologique ou encore les enjeux de gouvernance mondiale.

Des rencontres bilatérales sont également prévues en marge des travaux. Bassirou Diomaye Faye devrait s’entretenir avec plusieurs chefs d’État, des représentants d’organisations internationales, ainsi que des partenaires économiques et stratégiques du Sénégal.

Élu en mars 2025 sur un programme de rupture, le président sénégalais souhaite inscrire son mandat dans une diplomatie active, centrée sur la souveraineté, la coopération sud-sud et une participation équitable dans les instances internationales.