Diourbel : Cheikh Tidiane Dièye salue les efforts locaux face aux inondations

En tournée dans la région de Diourbel, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s’est rendu ce week-end dans plusieurs zones affectées par les récentes inondations, notamment dans la ville sainte de Touba. À cette occasion, il a dressé un bilan des actions menées pour soulager les populations et renforcer les dispositifs d’assainissement.

Face à la persistance des précipitations et aux défis liés à la gestion des eaux pluviales, une enveloppe d’urgence de 2,5 milliards de francs CFA a été mobilisée par le gouvernement. Cette somme, dégagée sur instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, doit permettre de renforcer les moyens d’intervention, d’achever certains travaux en cours et de soutenir les populations les plus touchées.

« Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer le drainage, renforcer les stations de pompage, curer les réseaux et prévenir les débordements », a souligné le ministre, saluant l’engagement des acteurs locaux.

Il a particulièrement tenu à remercier les autorités administratives, les élus locaux, ainsi que le Khalife général des Mourides pour leur implication. Le ministre a également rendu hommage à l’association Touba Ca Kanam, mobilisée sur le terrain, et aux sapeurs-pompiers dont les moyens logistiques ont été renforcés à l’approche du Magal.

Ces mesures viennent compléter les projets structurants menés par l’OFOR et l’ONAS, qui ont investi plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans la ville sainte au cours des derniers mois, notamment dans la construction de bassins d’écrêtage, le renforcement des exutoires et l’équipement des forages.

« Nous allons continuer d’investir dans l’assainissement durable pour que Touba, ville de rassemblement et de spiritualité, ne soit plus à la merci des inondations », a conclu le ministre lors de sa visite.