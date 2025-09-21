Usurpation d’identité : un faux compte Facebook ouvert au nom du ministre Cheikh Niang

Le Ministère de l’Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a alerté l’opinion publique sur l’ouverture frauduleuse d’un compte Facebook se faisant passer pour Monsieur Cheikh Niang, actuel ministre en charge de ce département.

Dans un communiqué publié ce jour, le ministère condamne fermement cet acte d’usurpation d’identité et invite les citoyens à la plus grande vigilance face à ce type de manœuvre.

« Toutes les dispositions appropriées, y compris des actions judiciaires, seront envisagées pour identifier et sanctionner les auteurs de ces faits », précise le communiqué.

Par ailleurs, le ministère annonce que les liens officiels et authentifiés des comptes numériques de S.E. Monsieur Cheikh Niang seront communiqués prochainement afin de prévenir toute confusion ou manipulation.

Cette mise en garde s’inscrit dans un contexte où les faux profils et comptes frauduleux se multiplient sur les réseaux sociaux, posant des risques sérieux en termes de désinformation et d’usurpation d’identité.