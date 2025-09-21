Enseignement supérieur : 500 postes ouverts pour renforcer les universités sénégalaises

Face au déficit croissant d’enseignants dans les universités publiques, le gouvernement sénégalais a décidé de procéder à un recrutement exceptionnel de 500 personnels d’enseignement et de recherche (PER). L’annonce a été faite ce lundi par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), dans un communiqué officiel.

Cette décision intervient dans un contexte de forte pression sur les capacités pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur, marqués par une croissance soutenue des effectifs étudiants et un besoin urgent de renforcement de l’encadrement académique.

« Le Gouvernement du Sénégal, soucieux d’assurer un enseignement de qualité et de garantir un meilleur accompagnement des étudiants, a validé le recrutement exceptionnel de cinq cents PER », indique le communiqué du ministère.

Les universités publiques, les instituts et les écoles de formation supérieure sont les principales structures concernées par ce recrutement. Les postes devraient couvrir plusieurs disciplines, avec une priorité donnée aux filières fortement sollicitées telles que les sciences, les technologies, la santé, les sciences humaines et les sciences sociales.

Les modalités pratiques de ce recrutement, notamment les critères d’éligibilité, les profils ciblés et le calendrier des dépôts de candidatures, seront communiquées ultérieurement, précise le ministère.

Ce renforcement des ressources humaines dans le supérieur est salué par plusieurs acteurs du secteur, qui y voient un signal fort de l’État face aux défis structurels rencontrés dans les universités. De nombreuses institutions font en effet face à un déséquilibre entre le nombre croissant d’étudiants et le personnel enseignant disponible, avec des répercussions sur la qualité de l’encadrement et la performance des systèmes pédagogiques.

Ce recrutement intervient également dans un contexte de réformes annoncées dans le secteur, visant notamment à améliorer la gouvernance des établissements, renforcer l’autonomie académique et favoriser une meilleure articulation entre formation et insertion professionnelle.

Pour les autorités, il s’agit d’un pas de plus vers la consolidation d’un enseignement supérieur accessible, inclusif et compétitif, au service du développement économique et social du pays.