Dix-sept mois après son élection, Diomaye Faye fixe un nouveau cap à son gouvernement

Dix-sept mois après son investiture, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé, samedi 6 septembre 2025, à un remaniement de son équipe gouvernementale, sur proposition de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Cette recomposition marque une nouvelle phase dans la mise en œuvre du programme de rupture porté par l’exécutif depuis son arrivée au pouvoir.

Le nouveau gouvernement, dont la composition n’a pas radicalement changé mais a été ajustée pour répondre à des enjeux jugés stratégiques, a tenu son deuxième Conseil des ministres le mercredi 17 septembre à Dakar. Une session au cours de laquelle le président de la République a décliné les axes prioritaires de l’action gouvernementale dans plusieurs secteurs-clés, notamment la culture, l’artisanat, le tourisme, les infrastructures et la diaspora.

Ces domaines, souvent relégués au second plan dans les politiques publiques, sont désormais présentés comme des leviers majeurs de développement économique et d’influence. En réaffirmant leur centralité, le chef de l’État entend diversifier les moteurs de croissance tout en consolidant le lien entre l’État et les citoyens, au Sénégal comme à l’étranger.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a, quant à lui, profité de ce deuxième Conseil pour rappeler aux membres du gouvernement les principes directeurs qui doivent structurer leur action : efficacité, proximité, responsabilité et transformation sociale. Chaque ministre est appelé à intégrer ces marqueurs dans ses politiques sectorielles pour garantir, selon les mots du chef du gouvernement, une prise en charge optimale des besoins des Sénégalais.

Ce recentrage stratégique intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales, une pression sur les résultats, et une volonté manifeste de rupture avec les pratiques du passé. Le remaniement vise également à relancer la dynamique de réforme et d’exécution, alors que l’opinion publique s’impatiente face à la lenteur de certains chantiers annoncés.

À mi-parcours du mandat présidentiel, cette nouvelle équipe aura pour mission de consolider les acquis, de corriger les dysfonctionnements et de traduire, dans les faits, les promesses de souveraineté, de justice sociale et de refondation démocratique portées par le duo Faye–Sonko.

