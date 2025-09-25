Sénégal : la culture, les infrastructures et la diaspora au cœur des priorités du nouveau gouvernement

Après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale en septembre 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décliné les orientations stratégiques majeures destinées à impulser la transformation du pays. Ces priorités portent notamment sur la culture, l’artisanat, le tourisme, les infrastructures ainsi que la valorisation de la diaspora, des secteurs clés pour la croissance économique et la cohésion sociale.

Culture, artisanat et tourisme : un levier pour le développement économique

Le chef de l’État a rappelé l’importance de la culture et de l’artisanat dans la relance de la destination touristique du Sénégal. Pour lui, la sauvegarde des traditions ancestrales, la valorisation du potentiel culturel et du savoir-faire des artisans, artistes et acteurs culturels constituent des fondations indispensables à la réussite du projet national d’un Sénégal souverain et prospère.

Dans cette dynamique, il a demandé au Premier ministre de mobiliser l’ensemble des forces vives de la nation afin d’intégrer pleinement la culture dans l’Agenda national de Transformation. Pour matérialiser cette volonté, le gouvernement prévoit la construction d’infrastructures culturelles modernes sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, le président Faye a insisté sur la nécessité d’un financement adéquat pour soutenir les acteurs du secteur à travers un agenda culturel national et international clairement défini, soutenu par une stratégie de communication et de promotion touristique consensuelle et adaptée.

La nouvelle feuille de route du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme inclut également un volet majeur sur la formation, le renforcement des capacités et la professionnalisation des acteurs. Le gouvernement entend doter ce secteur en ressources humaines qualifiées, notamment en conseillers et animateurs culturels.

Le président a aussi appelé à la mise en place d’un fonds national de promotion de l’artisanat et à une meilleure planification de l’implantation des infrastructures hôtelières et touristiques. Il a souligné l’importance de revitaliser les sites touristiques stratégiques comme la Petite Côte, le Cap Skirring, les îles du Saloum ou Gorée, tout en réformant les structures dédiées telles que le Conseil national du tourisme et la SAPCO.

Enfin, la tenue prochaine d’États généraux du secteur Culture, Artisanat et Tourisme sera l’occasion de renforcer la cohérence des politiques publiques et de consolider un modèle économique compétitif en accord avec la Vision Sénégal 2050.

Infrastructures : un pilier pour la croissance et la paix en Casamance

La politique gouvernementale accorde une place centrale à la construction et à la réalisation d’infrastructures publiques. Avec la création d’un ministère dédié aux infrastructures, le gouvernement souhaite coordonner les travaux à fort impact économique et social sous la houlette du Premier ministre.

Le président Faye a insisté sur l’urgence d’accélérer l’exécution de tous les projets financés et validés, en veillant à leur réception dans les délais impartis. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté de professionnalisation du secteur des bâtiments et travaux publics, appuyée sur des valeurs de patriotisme économique et de transparence.

Un focus particulier est également porté sur la Casamance, avec le « Plan Diomaye pour la Casamance », qui vise à consolider la paix en accélérant le désenclavement routier, aérien, maritime et fluvial de la région. Le président a souligné l’importance du soutien aux familles de retour, ainsi que la relance des activités économiques, notamment agricoles et fruitières, dans les zones concernées.

Diaspora : vers un programme spécial d’accompagnement et de promotion

Reconnaissant l’importance des Sénégalais de l’extérieur dans le développement économique et social, le président Faye a demandé l’élaboration d’un programme spécial d’accompagnement et de promotion de la diaspora. Ce programme, coordonné par le ministre et le secrétaire d’État chargés des Sénégalais de l’extérieur, sera lancé le 17 décembre 2025 à l’occasion de la première Journée nationale de la Diaspora.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre l’État et la diaspora, à encourager leur contribution aux projets de développement et à organiser efficacement cette ressource stratégique pour le pays.

Ce panorama des priorités gouvernementales dessine une feuille de route ambitieuse, centrée sur la valorisation des atouts culturels et humains, le développement d’infrastructures solides, et l’intégration d’une diaspora mobilisée. Le succès de ce plan dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources, à coordonner les acteurs et à garantir une exécution rigoureuse des projet