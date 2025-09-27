Madiambal Diagne réagit après l’annonce d’un mandat d’arrêt international

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a réagi ce samedi à l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par la justice sénégalaise. Dans un message publié sur son compte X, il affirme prendre acte de cette décision tout en rappelant avoir lui-même communiqué sur sa présence en France et sur son intention de rentrer prochainement au Sénégal.

« Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays », a écrit M. Diagne.

Cette sortie intervient dans un contexte tendu, marqué par des procédures judiciaires visant plusieurs personnalités publiques. L’émission d’un mandat d’arrêt international par le Sénégal soulève de nombreuses interrogations, tant sur les motifs précis de cette décision que sur ses implications politiques et judiciaires.

Le journaliste dit assumer pleinement son choix de se rendre disponible à la justice sénégalaise et réaffirme sa volonté de répondre, en personne, aux convocations des autorités compétentes.

Une question demeure : quelle portée réelle aura ce mandat d’arrêt international si l’intéressé manifeste lui-même son intention de se présenter devant la justice de son pays ?