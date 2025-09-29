Consultations gratuites à Pikine : le Mouvement Alternative Citoyenne au chevet des oubliés de la santé

Dans le centre de santé de la cité Pépinière, à Pikine Est, l’effervescence est palpable dès les premières heures du jour. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées affluent, carnet de santé en main, certains venus de loin. Ils sont plus de 400 patients à avoir bénéficié d’une journée de consultations médicales gratuites, organisée par le mouvement Alternative Citoyenne / Ñun Ñooy, dirigé par Chouaib Coulibaly.

Cette initiative citoyenne, menée sans appui institutionnel majeur, soulève une réalité de plus en plus difficile à ignorer au Sénégal : l’accès aux soins reste un privilège pour de nombreuses franges de la population, notamment dans les quartiers périphériques comme ceux de Pikine, à la lisière de Dakar.

Une réponse citoyenne à une demande de santé publique pressante

“Cette journée répond à un besoin vital : celui de permettre aux populations les plus vulnérables de se faire consulter, de recevoir des soins, et, si besoin, des médicaments”, déclare Chouaib Coulibaly, rencontré sur place.

Le leader du mouvement citoyen explique que l’idée est née d’un constat simple : de nombreuses personnes malades renoncent à se soigner, faute de moyens financiers ou d’accès à un personnel médical disponible. “Nous ne nous sommes pas trompés en organisant cette journée : l’affluence en est la preuve vivante”, affirme-t-il.

Une organisation locale, des moyens modestes

Contrairement à ce que l’ampleur de l’événement pourrait laisser croire, cette journée n’a pas été soutenue par de grands bailleurs ou structures sanitaires. Le centre de santé de la cité Pépinière, partenaire local, a mis à disposition ses locaux. Le reste, c’est le mouvement Alternative Citoyenne qui l’a pris en charge.

“Nous avons investi nos propres ressources pour acheter les médicaments, mobiliser les médecins et infirmiers, et structurer la logistique”, détaille Coulibaly. “Beaucoup sont venus bénévolement, par conviction citoyenne.”

Au total, près de 400 personnes ont été consultées en l’espace de quelques heures. Des pathologies courantes ont été prises en charge : infections respiratoires, douleurs articulaires, paludisme, suivis de grossesse, etc. Une pharmacie mobile a permis de distribuer gratuitement des médicaments aux patients, sur ordonnance.

Les limites d’une action ponctuelle

Malgré le succès, l’organisation a dû faire face à certaines limites. “Nous avons manqué de temps et de ressources pour intégrer des spécialités comme l’ophtalmologie ou la dentisterie”, regrette Coulibaly. “Mais ce n’est que partie remise.”

Des dizaines de personnes étaient venues pour des consultations ophtalmiques ou dentaires, mais n’ont pu être prises en charge, faute de spécialistes présents. Une frustration tempérée par la gratitude de la population, mais qui révèle l’ampleur des défis sanitaires dans ces zones souvent négligées.

Une communauté mobilisée, une solidarité retrouvée

Parmi les soutiens de cette journée, Omar Seye, délégué de quartier à Pikine Nord, salue une “initiative salutaire”. Présent sur place avec plusieurs habitants, il ne cache pas son admiration :

“Nous avons accueilli cette action à sa juste valeur. Beaucoup de gens viennent me voir pour demander de l’aide pour se soigner. Cette journée est une bénédiction pour la communauté.”

Le délégué souligne aussi la portée symbolique de l’événement. “En regardant la liste de présence, j’ai vu au moins 200 noms. Quelle structure de santé publique est capable de gérer ce volume en une journée ? C’est une prouesse.”

Une vision politique ancrée dans l’action sociale

Le Mouvement Alternative Citoyenne / Ñun Ñooy n’en est pas à sa première action sociale, mais selon son président, cette initiative marque un tournant. “Notre engagement politique repose sur une approche participative et citoyenne. Ce que nous faisons ici n’est pas de l’assistanat, mais un acte politique fort : rendre la dignité au citoyen”, martèle Chouaib Coulibaly.

Pour Pape Birame Diouf, secrétaire général du mouvement, la journée est une illustration parfaite de cette vision.

“Le président Coulibaly m’a chargé de coordonner cette journée. C’est un honneur, car cela prouve que notre mouvement place le citoyen au centre. La santé est le premier maillon du bien-être. Nous avons consulté plus de 400 personnes : c’est un succès total.”

Une action appelée à se répéter dans tout le pays

L’ambition du mouvement est claire : pérenniser cette action dans d’autres communes, à commencer par l’ensemble du département de Pikine, avant d’étendre l’initiative à d’autres régions du Sénégal.

“Nous voulons faire de la santé un pilier de notre action politique. C’est un droit constitutionnel, pas un privilège. Nous allons continuer, commune par commune”, promet Coulibaly.

L’homme n’est pas un novice : avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur humanitaire, il entend capitaliser sur ses réseaux pour institutionnaliser ce type d’action. Le but : créer un modèle de mobilisation communautaire reproductible à l’échelle nationale.

Une alternative politique crédible

Alors que le paysage politique sénégalais se cherche de nouveaux repères après les soubresauts des dernières années, la montée de mouvements citoyens structurés autour d’actions concrètes constitue un fait nouveau. Alternative Citoyenne / Ñun Ñooy entend s’y faire une place, à contre-courant des logiques de la politique politicienne.

En redonnant un visage humain à l’engagement politique, Coulibaly et ses collaborateurs parient sur une autre forme de rapport entre la population et ses représentants. Moins de promesses, plus d’actions. Moins de discours, plus de résultat

Un signal fort venu de la base

À Pikine Est, cette journée de consultations gratuites a été bien plus qu’un simple événement sanitaire. Elle a été le révélateur d’un besoin criant, mais aussi d’une capacité de mobilisation locale impressionnante. Une dynamique citoyenne qui bouscule les codes traditionnels, et pourrait bien dessiner les contours d’une nouvelle offre politique au Sénégal.

Dans un pays où l’accès à la santé reste un combat quotidien pour des millions de citoyens, l’action du Mouvement Alternative Citoyenne / Ñun Ñooy pourrait bien devenir un modèle inspirant – si elle parvient à durer, à s’élargir, et à se structurer.