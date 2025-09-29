A la UneActualites

Eau en Afrique : le plaidoyer du maire de Dakar pour un ancrage local

Réunis ce lundi dans la capitale sénégalaise à l’occasion de la 14ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), les responsables africains du secteur hydraulique ont pu entendre un appel fort du maire de Dakar. Abass Fall, dont la ville accueillait la rencontre, a défendu une approche décentralisée de la gestion de l’eau, fondée sur un rôle accru des collectivités locales et soutenue par des politiques nationales cohérentes.

« Nos collectivités territoriales sont en première ligne pour répondre aux besoins quotidiens en eau et en assainissement », a rappelé l’édile, avant de plaider pour « une gouvernance territoriale de l’eau, appuyée par des politiques nationales, pour des sociétés plus justes, plus résilientes et plus durables ».

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte où les enjeux liés à l’eau se font de plus en plus pressants : croissance démographique, urbanisation rapide, changement climatique et inégalités d’accès aux services de base fragilisent l’équilibre des systèmes hydrauliques en Afrique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, le maire de Dakar a également évoqué la nécessité d’une responsabilité partagée entre États et territoires. « Il nous revient de bâtir des politiques résilientes, de renforcer la coopération entre États et de mobiliser nos villes, comme Dakar, pour transformer ce défi de l’eau en opportunité de solidarité et de développement durable », a-t-il souligné.

Créé en 2002 par l’Union africaine, AMCOW est une plateforme de coordination des politiques de l’eau à l’échelle du continent. L’édition de cette année, organisée à Dakar, marque une étape importante dans le processus de définition de la Vision africaine de l’eau à l’horizon 2063, en lien direct avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

En s’exprimant devant ses pairs africains, Abass Fall a réaffirmé la volonté de Dakar d’assumer un rôle moteur dans les débats sur la gouvernance de l’eau. Au-delà des discours, la municipalité entend renforcer les actions concrètes sur le terrain, et inscrire sa démarche dans une dynamique continentale de coopération, de résilience et de transformation durable.

