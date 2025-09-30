Affaire CENTIF – Madiambal Diagne : 1,176 milliard, 7 chèques suspects et un patron de presse en fuite

L’affaire financière impliquant Madiambal Diagne prend une tournure spectaculaire. Alors que son épouse et deux de ses enfants ont été placés sous mandat de dépôt, le journaliste et patron de presse, lui, est désormais introuvable. Les autorités judiciaires le considèrent comme fugitif.

Des proches derrière les barreaux

Lundi, la justice a ordonné l’incarcération de l’épouse de Madiambal, Mame Bineta Diaby, ainsi que de deux de ses enfants. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Les soupçons portent sur l’utilisation de sept chèques totalisant 1,176 milliard FCFA, encaissés au profit de la société SCI Pharaon, dont Mme Diaby est la gérante.

Un montant qui intrigue

Si le chiffre de 1,176 milliard FCFA est confirmé, il reste toutefois inférieur aux 21 milliards FCFA initialement évoqués dans certaines sources. Les enquêteurs cherchent à établir la traçabilité des fonds et les circuits utilisés.

Un marabout également mis en cause

L’affaire ne se limite pas au cercle familial. Le marabout présumé de Madiambal, Serigne Mor Mbaye, a lui aussi été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. Ce qui laisse penser que le réseau soupçonné de malversations dépasse largement la sphère domestique.

Madiambal en cavale

Alors que la justice resserre l’étau, Madiambal Diagne a disparu des radars. Les autorités judiciaires ont émis un mandat visant à le localiser et à l’arrêter. Cette cavale jette une ombre encore plus lourde sur sa défense, renforçant l’idée d’une volonté d’échapper à la justice.

Une affaire à haut risque

Ce scandale, qui mêle finances, presse et figures religieuses, pourrait devenir un cas d’école de lutte contre la criminalité financière au Sénégal. La fuite de Madiambal Diagne ajoute une dimension dramatique à un dossier déjà explosif. La question est désormais de savoir si le fugitif sera rapidement appréhendé et contraint de répondre devant la justice.

avec le journall lobeservateur