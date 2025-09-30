Politique

Jëf Jël trace une nouvelle voie lors de son 10ᵉ Congrès à Thiès

Réunis à Thiès les 27 et 28 septembre 2025 pour leur 10ᵉ Congrès placé sous le signe de la Renaissance, les militants et sympathisants du parti Jëf Jël ont procédé à une profonde réflexion sur l’avenir du Sénégal et sur le rôle que leur formation entend jouer dans le paysage politique national.

Au terme de deux jours de débats et de résolutions stratégiques, le parti a adopté des décisions majeures qui marquent un tournant dans son histoire.

Une identité renouvelée

Le Congrès a entériné une nouvelle dénomination : l’Alliance Jëf Jël devient désormais simplement Jëf Jël. Le symbole de la clé, cher au parti, est maintenu, signe de l’ouverture vers de nouveaux horizons pour le pays. Un nouveau slogan a également été adopté : “Jàmm ak Naatange”“Paix et Prospérité”.

L’événement a également été marqué par l’élection de Talla Sylla à la tête de la formation. Le leader historique du mouvement retrouve ainsi une position centrale, incarnant selon les congressistes « l’expérience, la responsabilité et le pragmatisme » nécessaires pour ce nouveau chapitre.

Une opposition républicaine et frontale

Dans sa nouvelle orientation, Jëf Jël se définit comme une opposition républicaine et responsable, mais ferme et frontale. Se présentant comme les « gardiens de la République », les dirigeants du parti entendent défendre les valeurs fondamentales de la démocratie et se dresser contre toute dérive du régime en place.

Les congressistes ont dénoncé « la pratique inacceptable » qui consiste, selon eux, à livrer des citoyens à la vindicte publique à travers des accusations infondées. Ils rappellent la nécessité du respect de la présomption d’innocence et mettent en garde le pouvoir contre « toute instrumentalisation de la justice ou de l’opinion ».

Un appel à la mobilisation nationale

Face aux défis économiques, géopolitiques et écologiques, le parti lance un mot d’ordre fort : Takk Jog (« se lever et s’unir »). Jëf Jël appelle tous les citoyens attachés à la paix et à la prospérité à se mobiliser pour « libérer le pays de toute menace ou recul démocratique ».

Le parti entend par ailleurs renforcer sa stratégie de massification à la base, afin de jouer un rôle déterminant dans la vie politique nationale et de construire une véritable alternative républicaine.

Une locomotive pour l’avenir

En conclusion, le 10ᵉ Congrès de Thiès s’est voulu une étape décisive dans la refondation du parti. Avec une identité clarifiée, une direction réaffirmée et un positionnement politique assumé, Jëf Jël ambitionne de devenir « une locomotive du combat démocratique » et de contribuer à l’édification d’un Sénégal stable et prospère.

Fait à Thiès, le 28 septembre 2025, le congrès a clos ses travaux par une déclaration solennelle : « Le combat pour la démocratie continue ».

