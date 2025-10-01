Des organisations de retraités plaident pour l’octroi d’une allocation à tous les séniors

Des organisations regroupant des allocataires de pensions de retraite espèrent du gouvernement l’institution d’une aide financière dénommée ‘’Minimum Vieillesse’’ au profit de toutes les personnes du troisième âge non bénéficiaires d’une pension, a-t-on appris du président de l’Association générale des allocataires des régimes de retraite (AGARR) de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES)

”Au niveau de nos instances des personnes âgées, nous avons demandé que l’Etat octroie sous forme d’aide financière le Minimum vieillesse à toutes les personnes du troisième âge non bénéficiaires d’une pension de retraite’’, a notamment dit Papa Mamadou Tandian dans un entretien à l’APS, à la veille de la Journée mondiale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année.

Ces organisations regroupant, entre autres l’AGARR et la Fédération des associations de retraite et de personnes du troisième âge du Sénégal proposent, selon Papa Mamadou Tandian, que ‘’ce minimum vieillesse soit supporté par les ressources issues de l’exploitation gazière et pétrolière’’.

En l’absence de mécanisme d’assistance financière des séniors n’ayant pas exercé d’emploi formel, cette proposition constituerait une belle innovation de la part des pouvoirs publics, a-t-il souligné.

Le président de l’AGARR, par ailleurs vice président de Fédération des associations de retraite et de personnes du troisième âge du Sénégal, se félicite de la revalorisation par l’IPRES, depuis 2012, des pensions de retraite à hauteur de 60%.

‘’Des efforts ont également été fournis concernant la couverture médicale et sanitaire avec la création de nouveaux centres médico-sociaux et la signature de conventions de partenariat avec plusieurs structures de santé à travers le pays’’ pour la prise en charge des retraités, a rappelé Papa Mamadou Tandian.

Dans cette même veine, il faut surtout mettre en exergue le paiement mensuel des pensions, qui a été un soulagement pour tous les allocataires, s’est-il encore réjoui.

En effet, d’un paiement trimestriel entre mars 1958 et juillet 2007, les pensions de retraite sont passés d’une périodicité bimestrielle d’août 2007 à décembre 2015 à une allocation mensuelle depuis janvier 2016.

La journée mondiale des personnes âgées a été instituée par les Nations unies à partir de 1990, afin de sensibiliser le public aux enjeux liés au vieillissement et de promouvoir les droits des personnes âgées.

Le thème de cette année porte sur ‘’Vieillir dignement : l’importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier’’.



aps.sn