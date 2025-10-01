À Kassa, le Humeubeul 2025 célèbre l’identité et les racines d’un Sénégal en marche

Sous les grandes futaies du Kassa, dans une atmosphère empreinte de solennité et de ferveur populaire, s’est tenue la cérémonie officielle du Humeubeul 2025. Événement culturel majeur dans cette région du sud du Sénégal, le Humeubeul réunit chaque année autorités traditionnelles, élus, représentants de l’État et populations locales autour d’un patrimoine commun.

Présidée par le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Monsieur Amadou Ba, la célébration a rassemblé une importante délégation gouvernementale, dont Monsieur Bakary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, les directeurs départementaux du ministère, ainsi que les représentants administratifs et politiques locaux – Gouverneur, Préfet, Sous-préfets, Maires, Président du Conseil départemental et Honorables Députés.

Dans son discours, le ministre a rappelé la portée historique et culturelle de la cérémonie :

« Le Humeubeul demeure un moment fort de communion, de prière, de danse et de partage, rappelant l’importance de nos racines et de notre identité dans la construction d’un Sénégal souverain, uni et prospère », a-t-il déclaré, saluant la mobilisation des communautés et la transmission des valeurs ancestrales.

Le rôle central de Sa Majesté, le Roi du Bubajum Ayi, a également été mis en lumière par le ministre, qui a salué en lui « une référence dans le Kassa, en ce qu’il a de plus noble, de plus durable, de plus significatif pour le passé, le présent et l’avenir ». Présent à la cérémonie, le souverain a, comme le veut la tradition, accueilli les hôtes venus des quatre coins du pays, réaffirmant son attachement à l’unité culturelle du peuple bubajum.

Plus qu’un simple rassemblement, le Humeubeul est perçu comme un levier de développement culturel et touristique. L’artisanat local, les musiques traditionnelles, les danses rituelles et les rites de passage y occupent une place centrale, contribuant à la valorisation des savoirs endogènes et à la redynamisation du tissu social.

À l’heure où le Sénégal renforce sa politique de décentralisation culturelle et mise sur l’économie créative comme moteur de croissance, le Humeubeul apparaît comme un symbole puissant d’une culture en action, enracinée mais tournée vers l’avenir.