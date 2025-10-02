Entre réforme interne et diplomatie assumée, l’exécutif pose ses jalons

Le Conseil des ministres du 1er octobre 2025, présidé par Bassirou Diomaye Faye, a été l’occasion de dresser une feuille de route ambitieuse, dans un contexte politique et social marqué par des attentes fortes. Réforme du système éducatif, relance agricole, crise sanitaire, désordre urbain, disparités régionales, diplomatie internationale : l’exécutif affiche une volonté de rupture, méthodique et multisectorielle.

Éducation : transformer l’école en pilier de développement

À quelques jours de la rentrée scolaire, prévue le 8 octobre pour les élèves, le président Faye a réaffirmé sa volonté de transformer le système éducatif sénégalais en profondeur. Il a exigé l’accélération du programme de résorption des abris provisoires, le renforcement de l’enseignement scientifique, technologique et linguistique, et une meilleure adéquation entre les curricula et les réalités socio-économiques du pays.

Les ministères concernés ont également été invités à réguler les frais d’inscription dans les établissements publics et privés et à redéfinir la politique des cantines scolaires, perçues comme un outil clé de justice sociale.

Agriculture : relancer la souveraineté à partir du local

La question agricole a occupé une place centrale. Le président Faye a insisté sur la reconstitution rapide du capital semencier, en partenariat avec la recherche nationale, notamment l’ISRA. Il a ordonné la relance du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC) et la structuration accélérée des coopératives agricoles.

En matière de consommation, l’accent a été mis sur la valorisation des produits du terroir. Le président a demandé la bonne préparation de la 6e édition de l’initiative “Octobre, mois du Consommer local”, confiée au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Santé publique : une double mobilisation

Sur le front sanitaire, le chef de l’État a donné des instructions fermes face aux cas signalés de fièvre de la vallée du Rift. Il a ordonné le déploiement de dispositifs de prévention dans tout le pays, ainsi qu’une campagne nationale de sensibilisation rapide et ciblée.

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, il a également exigé une intensification des efforts de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein et une meilleure prise en charge médicale des patientes.

Désordre urbain : un malaise structurel mis en lumière

Alors que les autorités déroulent leur agenda de transformation, la presse sénégalaise a mis en lumière les failles criantes du cadre de vie urbain, particulièrement à Dakar. Sud Quotidien parle d’un “Sénégal, pays de désordre”, pointant l’occupation anarchique de l’espace public, le bruit, la pollution et la congestion. L’info illustre ce constat avec le rond-point de Liberté 6, devenu un marché sauvage en plein cœur de la capitale.

Ces symptômes soulignent la nécessité d’une gouvernance urbaine repensée, dans un contexte de pression démographique et d’étalement incontrôlé.

Économie : Dakar capte presque la moitié du PIB national

Les disparités territoriales ont été confirmées par les chiffres publiés par l’ANSD. En 2023, le PIB national s’est établi à 18 619,5 milliards de FCFA, dont 46 % générés par la seule région de Dakar. Cette concentration de richesse confirme le déséquilibre structurel entre la capitale et les autres régions, et alimente les appels à un réaménagement plus équitable du territoire.

Rupture méthodique : la communication du Premier ministre

Prenant la parole à son tour, le Premier ministre a félicité le président Faye pour sa participation remarquée à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Ses positions sur la situation à Gaza et les inégalités du système financier mondial ont été saluées comme un marqueur fort de leadership africain.

Mais c’est surtout la méthode de gouvernance que le chef du gouvernement a détaillée, axée autour de trois piliers : la célérité dans l’exécution des projets prioritaires, la résolution de la question du financement, et la mise en place d’une méthodologie de travail rigoureuse et coordonnée.

Parmi les projets structurants identifiés comme urgents figurent :

le Grand Transfert d’eau ;

l’électrification et l’hydraulique rurales ;

le développement de l’identité numérique ;

la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda (standard) ;

le renouvellement du parc de transport de marchandises ;

et les coopératives agricoles.

Ces chantiers constituent le socle de l’Agenda National de Transformation (ANT), qui sera progressivement déployé dès les prochaines semaines.

Diplomatie économique : Invest in Sénégal en perspective

Pour clore cette séquence stratégique, le président Faye a annoncé qu’il présidera, le mardi 7 octobre 2025, la cérémonie d’ouverture du Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal). Ce rendez-vous réunira investisseurs, décideurs et membres du gouvernement autour des priorités économiques du quinquennat.

Entre ruptures internes et positions internationales affirmées, le gouvernement sénégalais veut installer un nouveau rythme et une nouvelle méthode. L’ambition est claire, les urgences nombreuses, et les attentes immenses. Reste désormais à traduire ces annonces politiques en réformes concrètes, visibles et durables.