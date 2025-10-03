A la UneActualites

Fausses déclarations de dette : Dakar et le FMI reprennent les discussions

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Alors que le Sénégal fait face à l’une des plus graves crises budgétaires de son histoire récente, les autorités sénégalaises et le Fonds monétaire international (FMI) s’engagent à reconstruire une relation de confiance. C’est ce qu’a affirmé Mme Julie Kozack, directrice des communications du FMI, en soulignant la volonté de coopération entre les deux parties.

« Les autorités sénégalaises et les équipes du FMI sont engagées à résoudre de manière constructive le dossier de la fausse déclaration de dette au Sénégal », a déclaré Mme Kozack, à l’issue d’échanges préliminaires entre Dakar et Washington. Elle a également annoncé l’ouverture prochaine de discussions sur un nouveau programme d’appui économique, dont le lancement est prévu à l’occasion des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, en octobre à Washington.

Ces annonces interviennent dans un contexte particulièrement tendu. En mai dernier, le nouveau gouvernement dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye a révélé l’existence d’une dette cachée estimée à 7 milliards de dollars sous le régime de l’ancien président Macky Sall. Cette découverte a provoqué la suspension d’un accord de prêt de 1,8 milliard de dollars conclu avec le FMI.

L’impact sur les marchés a cependant été immédiat et paradoxalement positif : les obligations sénégalaises libellées en dollars et arrivant à échéance en 2033 ont bondi, enregistrant l’une des meilleures performances parmi les titres de la dette souveraine des pays émergents. Une réaction interprétée comme un signe de confiance des investisseurs dans la volonté du nouveau gouvernement de faire preuve de transparence et de responsabilité.

Dans une interview accordée à France 24 le 26 septembre, le président Faye a indiqué que la situation était « encore plus grave que ce que nous avions soupçonné », évoquant une dette proche de 119 % du PIB et un déficit public estimé à 13 %. Il a rappelé avoir alerté dès 2018 le FMI sur les dérapages budgétaires du régime précédent.

DEPECHES

À Tambacounda, le FONGIP ouvre un centre et débloque 3 milliards pour les porteurs de projets
Enquête sur les violences, cyberattaque contre l’État et ambitions du PDS : les quotidiens sénégalais passent à la loupe l’actualité brûlante
Régulation des médias : le CNRA opte pour la fermeté
Installation officielle du Conseil National du Numérique par le Premier ministre Ousmane Sonko

Le chef de l’État a également précisé que les audits lancés par son administration — confiés à des cabinets internationaux — visent avant tout à restaurer la crédibilité des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. « Ce n’est pas pour le FMI que nous faisons cet audit, mais pour la crédibilité des dirigeants que nous sommes et pour celle du Sénégal sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Le FMI a indiqué qu’un communiqué officiel sera publié à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration, qui devra statuer sur les suites à donner à la situation sénégalaise.

Alors que le pays tente de redresser ses finances publiques, la reprise du dialogue avec le FMI, bien que fragile, constitue un signal encourageant pour les partenaires techniques et financiers du Sénégal.

Share This Article
Previous Article À Tambacounda, le FONGIP ouvre un centre et débloque 3 milliards pour les porteurs de projets
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima
ÉconomieXalima TV

Macky Sall persiste : « Il n’y a pas de dette cachée »

By
Xalima
InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox

A la UnePolitique

Pape Alé Niang : « Les exactions de 2021-2024 sont abominables, mais nous devons protéger nos institutions »

Actualites

Sénégal Vision 2050 : Le gouvernement lance l’offensive des projets structurants

Actualites

Le FONGIP en mission de proximité à Tambacounda pour renforcer la dynamique économique locale

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère