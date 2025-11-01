Actualites

Détournement présumé à l’Aprosi : Moustapha Diop entendu dans l’affaire Tabaski Ngom

diatiger
diatiger
1 Comment
2 Min Read

’affaire dite Tabaski Ngom connaît un nouveau développement. L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises, Moustapha Diop, doit être entendu le jeudi 6 novembre 2025 par le Pool judiciaire financier (PJF) de Dakar. Cette audition, prévue dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution, marque une étape importante dans un dossier qui secoue depuis plusieurs mois l’administration publique.

L’affaire trouve son origine dans une enquête ouverte contre Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor public affectée à l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Elle est poursuivie pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, pour un montant estimé à près de 700 millions de francs CFA.

Inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis janvier 2025, la fonctionnaire a, dès le début de l’enquête, cité le nom de Moustapha Diop. Selon ses déclarations, une partie des fonds détournés aurait été utilisée pour financer la campagne électorale de l’ancien ministre lors des dernières législatives. Elle affirme avoir agi “sous son influence” et réclame depuis des mois son audition par la justice.

Après plusieurs rebondissements judiciaires, la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a finalement ordonné, en juillet dernier, l’inculpation de Moustapha Diop. Cette décision a infirmé celle du juge d’instruction, qui s’était auparavant déclaré incompétent pour le poursuivre.

L’audition de l’ancien ministre devant le Pool judiciaire financier pourrait donc ouvrir une nouvelle phase de l’enquête. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si des flux financiers liés à l’Aprosi ont effectivement servi à des activités politiques.

Ce dossier, qui met en cause une haute fonctionnaire et un ancien membre du gouvernement, suscite un vif intérêt dans l’opinion publique. Il interroge une nouvelle fois sur la gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics au Sénégal, alors que les autorités multiplient les annonces en faveur d’une lutte renforcée contre la corruption.

1 Comment

  • On poursuit des gens pour des millions pendant que les voleurs de milliards se pavanent dans les rues et nous saoulent dans les radios et télévisions. Purée

    Reply

