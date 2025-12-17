Actualites

Médias : le DG du Soleil, Lamine Niang, nominé aux American Global Business Awards 2026

Le directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publications (Sspp) Le Soleil, Lamine Niang, a été nommé parmi les lauréats des American global business awards (Agba) 2026, une prestigieuse distinction internationale organisée par Founder Success Magazine (États-Unis) et Summit Leaders Awards LLC.

La cérémonie de remise des prix est prévue le 10 octobre 2026 au Sofitel Marrakech, au Maroc, en présence de plus de 200 leaders mondiaux issus des milieux des affaires, des médias et de l’influence internationale.

Dans un message officiel, le comité scientifique des Agba justifie son choix par « le rôle joué par Lamine Niang à la tête d’une institution médiatique majeure au Sénégal, ainsi que son impact dans l’écosystème de la communication et du leadership national », soulignant que sa candidature figure parmi celles que l’organisation souhaite particulièrement valoriser cette année.

Les American global business awards (Agba) sont présentés comme bien plus qu’un simple événement. Il s’agit d’un programme d’élite qui récompense l’excellence, le leadership visionnaire et l’impact global des dirigeants, CEO, hommes et femmes d’affaires et influenceurs qui façonnent l’avenir du monde professionnel. Réunissant des personnalités de premier plan à l’échelle internationale, Agba incarne l’un des plus hauts niveaux de reconnaissance professionnelle mondiale.

Cette distinction consacre le rayonnement international du management de Le Soleil et renforce la visibilité du leadership sénégalais dans les sphères décisionnelles et médiatiques globales.

Dette, infrastructures, foncier : El Malick Ndiaye plaide pour un soutien renforcé de la Banque mondiale
Justice : Yassine Fall recadre l’ambassadrice de France sur la procédure d’extradition
Dossier « vide », selon ses avocats : Farba Ngom dans l’attente d’une liberté provisoire
Droits de l’Homme : la CNDH décerne un prix d’honneur à Ousmane Sonko
Diaspora sénégalaise : 2 211 milliards FCFA transférés en 2024, un levier stratégique pour la souveraineté économique
Dette, infrastructures, foncier : El Malick Ndiaye plaide pour un soutien renforcé de la Banque mondiale
