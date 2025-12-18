Societe

Affaire des 91 milliards : Tahirou Sarr nie toute implication et réclame sa liberté provisoire.

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Tahirou Sarr a été entendu au fond dans le cadre de l’affaire des 91 milliards de francs CFA, qui lui vaut un mandat de dépôt depuis février dernier. L’homme d’affaires, poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, a réfuté les accusations devant le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).

Selon L’Observateur, Tahirou Sarr a nié tout lien coupable avec Farba Ngom, soupçonné d’être son complice et de recevoir des rétrocommissions pour faciliter des paiements au Trésor public. « Si je voulais verser des rétrocommissions à Farba Ngom, je ne lui aurais certainement pas remis des chèques ni effectué des virements parfaitement traçables », a-t-il déclaré, affirmant ne jamais avoir donné de telles commissions dans le cadre de ses activités.

Le patron de Sofico Sa a également précisé que, pour obtenir le paiement de ses créances et indemnités dues par l’État, il n’a jamais eu besoin de Farba Ngom. « Je me fais toujours régler par des procédures strictement légales », a-t-il insisté.

Convaincus par ses explications, les avocats de Tahirou Sarr estiment que leur client pourrait bénéficier d’une liberté provisoire et prévoient de déposer la requête ce jeudi.

DEPECHES

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? (Par Idrissa Fall Cissé)
Bassirou Diomaye Faye : « Nous allons faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques »
Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO
Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Share This Article
Previous Article Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? (Par Idrissa Fall Cissé)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Societe

Kaolack : un gang neutralisé après un braquage violent et la séquestration de plusieurs victimes

Societe

Ranérou sous le choc : un Malien interpellé pour apologie du terrorisme au cœur du marché de Nacara

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.

Sports

CAN 2025: Le drapeau levé, la mission lancée, les Lions en route

A la Une Football

CÉRÉMONIE REMISE DE DRAPEAU A L’ÉQUIPE NATIONALE.

Football Sports

Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national

Sports

CAN 2025 : Le défenseur sénégalais Ilay Camara forfait pour blessure