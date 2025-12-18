Affaire des 91 milliards : Tahirou Sarr nie toute implication et réclame sa liberté provisoire.

XALIMANEWS: Tahirou Sarr a été entendu au fond dans le cadre de l’affaire des 91 milliards de francs CFA, qui lui vaut un mandat de dépôt depuis février dernier. L’homme d’affaires, poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, a réfuté les accusations devant le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).

Selon L’Observateur, Tahirou Sarr a nié tout lien coupable avec Farba Ngom, soupçonné d’être son complice et de recevoir des rétrocommissions pour faciliter des paiements au Trésor public. « Si je voulais verser des rétrocommissions à Farba Ngom, je ne lui aurais certainement pas remis des chèques ni effectué des virements parfaitement traçables », a-t-il déclaré, affirmant ne jamais avoir donné de telles commissions dans le cadre de ses activités.

Le patron de Sofico Sa a également précisé que, pour obtenir le paiement de ses créances et indemnités dues par l’État, il n’a jamais eu besoin de Farba Ngom. « Je me fais toujours régler par des procédures strictement légales », a-t-il insisté.

Convaincus par ses explications, les avocats de Tahirou Sarr estiment que leur client pourrait bénéficier d’une liberté provisoire et prévoient de déposer la requête ce jeudi.