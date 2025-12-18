Societe

Barthélémy Dias et Dakar : la reconquête comme point de départ

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
3 Min Read

Il y a, en politique, des batailles qui valent plus qu’un mandat. Des territoires qui définissent une trajectoire. Pour Barthélémy Dias, Dakar est de ceux-là. Avant toute ambition nationale, avant toute échéance présidentielle, la capitale impose une étape incontournable : la reconquête.

Dakar n’est pas une ville comme les autres. Elle est le centre de gravité politique du Sénégal, le lieu où se cristallisent les colères sociales, les espoirs citoyens et les grandes bascules historiques. Contrôler Dakar, c’est imposer un récit, installer un rapport de force et peser durablement sur l’agenda national. La perdre, c’est s’exposer à un déclassement politique, quel que soit le capital personnel.

C’est dans cette lecture stratégique que s’inscrit le combat de Barthélémy Dias. Son parcours est intimement lié à la capitale. Une relation faite de proximité avec les quartiers populaires, de confrontations assumées avec le pouvoir central et d’un engagement constant sur le terrain. Cette présence continue, loin des effets d’annonce, a forgé une image : celle d’un acteur politique enraciné, capable de parler au nom de Dakar et, à travers elle, à l’ensemble du pays.

La reconquête de la mairie de Dakar en 2027 ne relève donc ni de la nostalgie ni du calcul à court terme. Elle s’impose comme une nécessité politique. Elle sera le test de crédibilité, l’épreuve de vérité. Car on ne peut prétendre incarner une alternative nationale sans d’abord convaincre là où la politique s’observe, se juge et se sanctionne avec le plus de rigueur.

DEPECHES

Monnaie africaine : Ousmane Sonko appelle à rompre avec la dépendance et la résignation.
Affaire des 91 milliards : Tahirou Sarr nie toute implication et réclame sa liberté provisoire.
Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? (Par Idrissa Fall Cissé)
Bassirou Diomaye Faye : « Nous allons faire de la diaspora un acteur clé des politiques publiques »

L’échéance municipale à venir aura valeur de référendum local. Elle dira si Barthélémy Dias peut transformer son capital militant en majorité électorale. Elle mesurera aussi sa capacité à rassembler au-delà de son socle traditionnel, dans une ville plurielle, exigeante et politiquement avertie.

Au-delà de 2027, se profile 2029. Mais l’horizon présidentiel ne se conquiert pas par anticipation. Il se construit à partir de bases solides. Dakar en est une. Peut-être la plus décisive. Réussir cette reconquête, c’est rouvrir le champ des possibles. Échouer, c’est hypothéquer toute projection nationale.

Dans le jeu politique sénégalais, les symboles comptent autant que les chiffres. Et Dakar demeure le symbole suprême. Pour Barthélémy Dias, la route vers l’avenir passe par là.

PID Vito

Share This Article
Previous Article Affaire des 91 milliards : Tahirou Sarr nie toute implication et réclame sa liberté provisoire.
Next Article Monnaie africaine : Ousmane Sonko appelle à rompre avec la dépendance et la résignation.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

Societe

Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Societe

Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

« Ramenez la deuxième étoile » : Diomaye exhorte les Lions.

Sports

CAN 2025: Le drapeau levé, la mission lancée, les Lions en route

A la Une Football

CÉRÉMONIE REMISE DE DRAPEAU A L’ÉQUIPE NATIONALE.

Football Sports

Les Lions attendus au Palais pour la remise du Drapeau national

Sports

CAN 2025 : Le défenseur sénégalais Ilay Camara forfait pour blessure