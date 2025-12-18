Barthélémy Dias et Dakar : la reconquête comme point de départ

Il y a, en politique, des batailles qui valent plus qu’un mandat. Des territoires qui définissent une trajectoire. Pour Barthélémy Dias, Dakar est de ceux-là. Avant toute ambition nationale, avant toute échéance présidentielle, la capitale impose une étape incontournable : la reconquête.

Dakar n’est pas une ville comme les autres. Elle est le centre de gravité politique du Sénégal, le lieu où se cristallisent les colères sociales, les espoirs citoyens et les grandes bascules historiques. Contrôler Dakar, c’est imposer un récit, installer un rapport de force et peser durablement sur l’agenda national. La perdre, c’est s’exposer à un déclassement politique, quel que soit le capital personnel.

C’est dans cette lecture stratégique que s’inscrit le combat de Barthélémy Dias. Son parcours est intimement lié à la capitale. Une relation faite de proximité avec les quartiers populaires, de confrontations assumées avec le pouvoir central et d’un engagement constant sur le terrain. Cette présence continue, loin des effets d’annonce, a forgé une image : celle d’un acteur politique enraciné, capable de parler au nom de Dakar et, à travers elle, à l’ensemble du pays.

La reconquête de la mairie de Dakar en 2027 ne relève donc ni de la nostalgie ni du calcul à court terme. Elle s’impose comme une nécessité politique. Elle sera le test de crédibilité, l’épreuve de vérité. Car on ne peut prétendre incarner une alternative nationale sans d’abord convaincre là où la politique s’observe, se juge et se sanctionne avec le plus de rigueur.

L’échéance municipale à venir aura valeur de référendum local. Elle dira si Barthélémy Dias peut transformer son capital militant en majorité électorale. Elle mesurera aussi sa capacité à rassembler au-delà de son socle traditionnel, dans une ville plurielle, exigeante et politiquement avertie.

Au-delà de 2027, se profile 2029. Mais l’horizon présidentiel ne se conquiert pas par anticipation. Il se construit à partir de bases solides. Dakar en est une. Peut-être la plus décisive. Réussir cette reconquête, c’est rouvrir le champ des possibles. Échouer, c’est hypothéquer toute projection nationale.

Dans le jeu politique sénégalais, les symboles comptent autant que les chiffres. Et Dakar demeure le symbole suprême. Pour Barthélémy Dias, la route vers l’avenir passe par là.

PID Vito