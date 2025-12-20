Societe

Diomaye accélère : l'Aéroport de Ziguinchor sera livré en avril 2026.

XALIMANEWS: Les travaux de l’Aéroport de Ziguinchor connaissent une nouvelle dynamique. En visite sur le chantier ce samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé que les opérations ont repris “à un rythme satisfaisant” et que la livraison de l’infrastructure est attendue pour fin avril 2026. Une échéance que le chef de l’État juge désormais réaliste au vu de l’avancement observé.

Le président s’est félicité de “la reprise effective” et du “rythme soutenu” des travaux, soulignant la détermination du gouvernement à finaliser cet ouvrage stratégique. Pour garantir le respect des délais, l’État a mobilisé une enveloppe financière globale de 13 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 7 milliards ont déjà été injectés dans la Loi de finances rectificative 2025, tandis que les 6 milliards restants seront mis à disposition dans la Loi de finances initiale 2026.

Selon Bassirou Diomaye Faye, ces ressources permettront à l’entreprise chargée des travaux de tenir son engagement et de livrer un aéroport moderne conforme aux normes prévues. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de maintenir la qualité des ouvrages et de préserver la conception architecturale initiale.

Il a rappelé que la région de Ziguinchor occupe une place centrale dans la politique nationale de territorialisation engagée par son gouvernement. Dotée d’un fort potentiel touristique, culturel et économique, la région doit disposer d’une desserte aérienne directe et performante reliant les autres pôles de connexion du pays. C’est dans cette logique que la finalisation de l’aéroport a été érigée en priorité nationale.

À long terme, cette infrastructure s’inscrit dans le Programme national de desserte aérienne des régions, un pilier de l’Agenda de transformation Sénégal 2050. Le président a annoncé que des études sont déjà en cours pour étendre ce programme à d’autres régions, en s’appuyant sur le réseau des aéroports régionaux et les orientations stratégiques de cette vision nationale.

