Plus de 2 000 étudiants laissés sans relogement : le Collectif des Amicales tire la sonnette d’alarme

XALIMANEWS: Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a exprimé son mécontentement face à la décision du COUD de rouvrir certains campus sociaux tout en laissant fermés les pavillons B et F. Selon le collectif, cette décision témoigne d’un manque de responsabilité et d’un mépris envers plus de 2 000 étudiants qui y vivaient, abandonnés sans solution de relogement.

Dans un communiqué, le collectif accuse les autorités de mettre les étudiants dans une situation de précarité inacceptable, révélant une incapacité à protéger leurs droits fondamentaux.

Pour éviter que le retard accumulé depuis la fermeture prolongée de l’UCAD en 2023 ne s’aggrave, le collectif invite les étudiants à rejoindre les campus dès le jeudi 26 février.

Par ailleurs, le collectif annonce la tenue d’un point de presse le vendredi 27 février et convoque tous les étudiants à une Assemblée Générale le lundi 2 mars à 10h, devant la direction du COUD.

Malgré ce qu’il qualifie de manœuvres dilatoires des autorités, le Collectif des Amicales réaffirme son engagement à défendre les droits des étudiants et à garantir leur dignité, appelant à une mobilisation unifiée et responsable

