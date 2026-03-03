Affaire Madiambal Diagne : la Cour d’appel de Paris ordonne une extradition partielle

XALIMANEWS: La justice française a franchi une nouvelle étape dans l’affaire Madiambal Diagne, le célèbre journaliste et homme d’affaires sénégalais, visé par une enquête judiciaire pour des faits financiers présumés au Sénégal. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision en faveur d’une extradition partielle, sans toutefois statuer définitivement, renvoyant la décision finale à une date ultérieure.

Madiambal Diagne est poursuivi au Sénégal dans le cadre d’une enquête de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Le dossier concerne des flux financiers jugés suspects, avec des accusations portant sur escroquerie, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Ses proches ont également été poursuivis, sa famille étant impliquée dans certaines affaires liées au dossier.

Fait notable, M. Diagne a quitté le Sénégal malgré une interdiction de sortie du territoire et réside désormais en France, où les autorités sénégalaises ont émis un mandat d’arrêt international pour assurer son extradition vers Dakar.

La Cour d’appel française a choisi de statuer partiellement, demandant des compléments d’information aux autorités sénégalaises sur la nature exacte des faits reprochés, les garanties procédurales et le cadre juridique de l’enquête. Cette décision reflète la prudence de la justice française face à une procédure internationale complexe et souligne l’importance de respecter les droits de la défense.

En réaction à cette décision, les avocats de Madiambal Diagne ont annoncé leur intention de saisir la Cour de cassation afin de contester l’arrêt rendu. Ils estiment que la procédure présente des irrégularités et que les droits de leur client n’ont pas été pleinement respectés.

L’affaire reste donc ouverte et continue de faire débat, tant au Sénégal qu’à l’international, alors que la décision finale de la justice française pourrait déterminer le sort de Madiambal Diagne dans les semaines à venir