Karang : saisie de 49 kg de chanvre indien par l’OCRTIS, un convoyeur arrêté par la BRS de Fatick

XALIMANEWS: La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé le 2 mars 2026 à une importante saisie de drogue dans la forêt du village de Karang-Ba, à Karang, à la frontière gambienne.

L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état d’un groupe de porteurs ayant franchi la frontière depuis un pays voisin via des pistes clandestines. Un dispositif de surveillance mis en place sur leur itinéraire de repli a permis aux agents d’intercepter quatre individus.

Si trois membres du groupe ont réussi à prendre la fuite en abandonnant leurs colis, les forces de l’ordre ont interpellé l’un des convoyeurs. Au total, les agents ont saisi 49 kilogrammes de chanvre indien, une machette ainsi qu’un téléphone portable.

Lors de son audition, le suspect a reconnu avoir été recruté pour transporter un sac contenant 9 kg de drogue, moyennant une rémunération de 5 000 FCFA par kilogramme.

Placée en garde à vue, la personne arrêtée fait l’objet d’une enquête en cours visant à identifier et interpeller les autres membres du réseau en fuite.

