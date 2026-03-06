Commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani : grande journée spirituelle à Darou Salam Keur Massar

XALIMANEWS: La cité Wardini de Keur Massar a vibré, hier, au rythme d’une grande journée de spiritualité et de partage à Darou Salam, chez Cheikh Moustapha Dia, à l’occasion de la commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani, célébrée le 14ᵉ jour du mois béni de Ramadan.

L’événement a enregistré une forte mobilisation de disciples et de fidèles venus de plusieurs quartiers de Dakar, témoignant de l’attachement de la communauté à ce rendez-vous religieux devenu un moment important de communion spirituelle.

La journée a débuté par un récital religieux consacré au saint soufi, avant de se poursuivre par un ndogu “Berndé” généreusement offert aux disciples ainsi qu’aux habitants du quartier. Fidèle à sa réputation d’homme de foi et de partage, Cheikh Moustapha Dia a offert un ndogu royal, renforçant ainsi l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise le mois de Ramadan.

La soirée s’est ensuite transformée en une véritable nuit religieuse, marquée par des séances de zikr, des prières et des enseignements spirituels sous la présence de Cheikh Djibril Ba.

À cette occasion, Cheikh Djibril Ba a invité les fidèles à rester attachés aux valeurs spirituelles et à suivre le droit chemin, rappelant l’importance de se rapprocher de Dieu à travers la foi, la discipline et les bonnes actions.

Au-delà du simple repas de rupture du jeûne, cette rencontre a été un moment intense de spiritualité, de partage et de fraternité, réunissant disciples, fidèles et habitants de **Keur Massar> autour des valeurs de solidarité et de générosité propres au mois sacré de Ramadan.