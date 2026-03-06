Actualites

Commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani : grande journée spirituelle à Darou Salam Keur Massar

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: La cité Wardini de Keur Massar a vibré, hier, au rythme d’une grande journée de spiritualité et de partage à Darou Salam, chez Cheikh Moustapha Dia, à l’occasion de la commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani, célébrée le 14ᵉ jour du mois béni de Ramadan.

L’événement a enregistré une forte mobilisation de disciples et de fidèles venus de plusieurs quartiers de Dakar, témoignant de l’attachement de la communauté à ce rendez-vous religieux devenu un moment important de communion spirituelle.

La journée a débuté par un récital religieux consacré au saint soufi, avant de se poursuivre par un ndogu “Berndé” généreusement offert aux disciples ainsi qu’aux habitants du quartier. Fidèle à sa réputation d’homme de foi et de partage, Cheikh Moustapha Dia a offert un ndogu royal, renforçant ainsi l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise le mois de Ramadan.

La soirée s’est ensuite transformée en une véritable nuit religieuse, marquée par des séances de zikr, des prières et des enseignements spirituels sous la présence de Cheikh Djibril Ba.

DEPECHES

Fatick : 164 candidats à l’immigration irrégulière sauvés au large de Djifer
Affaire Softcare: la mission parlementaire prolonge ses investigations jusqu’au 5 avril
Sénégal : quand les banques gardent l’argent des morts et laissent les familles dans la détresse
Affaire Softcare : Ibrahima Sy calme le jeu, mais les consommateurs restent inquiets

À cette occasion, Cheikh Djibril Ba a invité les fidèles à rester attachés aux valeurs spirituelles et à suivre le droit chemin, rappelant l’importance de se rapprocher de Dieu à travers la foi, la discipline et les bonnes actions.

Au-delà du simple repas de rupture du jeûne, cette rencontre a été un moment intense de spiritualité, de partage et de fraternité, réunissant disciples, fidèles et habitants de **Keur Massar> autour des valeurs de solidarité et de générosité propres au mois sacré de Ramadan.

Share This Article
Previous Article Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.
Next Article Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Assassinat d’Ali Khamenei : Serigne Mountakha exprime sa solidarité au peuple iranien

A la UneActualites

Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.

A la UneActualites

Escalade au Moyen-Orient : appel téléphonique entre Diomaye Faye et Mohammed ben Salman

A la UneActualites

Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne convoqués à la Sûreté urbaine après des déclarations visant Ousmane Sonko

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc