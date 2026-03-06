Affaire Softcare : Ibrahima Sy calme le jeu, mais les consommateurs restent inquiets

XALIMANEWS: Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, est sorti de sa réserve pour mettre fin au débat autour des produits de la marque Softcare. Lors d’une conférence de presse, il a assuré qu’aucun élément scientifique ne permet d’établir un risque sanitaire lié à l’utilisation de ces produits, y compris pour les nourrissons, les enfants et les femmes.

Selon le ministre, cette conclusion fait suite à une enquête rigoureuse menée par des experts, alliant inspections de terrain et analyses techniques. Il a insisté sur le fait que les résultats sont sans équivoque : aucune preuve de l’utilisation de matières premières périmées n’a été constatée, et qu’aucun danger pour la santé publique n’a été identifié.

Malgré ces assurances, la situation reste délicate. L’affaire avait d’abord été déclenchée par un signalement de l’Agence de réglementation pharmaceutique, alertant sur la présence possible de matières premières périmées et demandant le retrait des produits concernés. La décision a été annulée quelques jours plus tard, laissant place à des inquiétudes persistantes parmi les consommateurs et une polémique sur l’efficacité du contrôle industriel.

Cette controverse met également en lumière un équilibre fragile entre communication officielle et observations techniques. Certains experts avaient relevé des éléments préoccupants, mais le ministre a choisi de relativiser ces points, ce qui pourrait fragiliser la confiance dans le dispositif de surveillance. Par ailleurs, Ibrahima Sy n’a pas exclu la possibilité de poursuites judiciaires de la part de l’entreprise contre les inspecteurs de l’Agence, ajoutant une dimension légale à l’affaire.

En résumé, si le ministre a voulu rassurer l’opinion publique et clore le débat, l’affaire Softcare révèle des zones d’ombre dans le contrôle sanitaire et la régulation des produits. La confiance des consommateurs reste donc un enjeu crucial pour l’avenir.