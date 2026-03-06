A la UnePolitique

De Pastef à 'Diomaye-Président' : le repositionnement stratégique de Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS: Ce samedi 7 mars, Bassirou Diomaye Faye participera à l’assemblée générale de la coalition “Diomaye-Président”, à l’hôtel King Fahd à Dakar, pour la clôture des travaux et la validation des textes fondateurs. Cet événement intervient dans un contexte politique sensible, alors que plusieurs observateurs et membres de Pastef, le parti avec lequel Diomaye est arrivé au pouvoir, expriment leur mécontentement vis-à-vis du président de la République et questionnent les alliances au sein du parti.

L’initiative de Diomaye marque un repositionnement stratégique bien qu’il ait débuté sa carrière politique sous l’étiquette Pastef. Sa participation à la coalition “Diomaye-Président” montre qu’il entend construire une plateforme politique plus large et présidentielle, capable de rassembler différentes forces et de peser significativement dans les prochaines échéances électorales. Ce choix illustre sa volonté de ne plus se limiter aux structures partisanes traditionnelles et d’affirmer son indépendance politique.

Cette démarche reflète également une lecture politique réaliste. Face aux divisions et aux critiques internes qui fragilisent Pastef, Diomaye semble vouloir éviter les tensions partisanes pour mettre en place une coalition unifiée, capable de consolider le soutien autour du courant présidentiel et de répondre aux enjeux électoraux à venir. En ce sens, la coalition “Diomaye-Président” pourrait devenir un instrument de recomposition politique, rapprochant des acteurs issus de différentes tendances tout en limitant l’influence des divisions internes.

En parallèle, ce repositionnement démontre une volonté de continuité avec son parcours passé, tout en s’adaptant aux nouvelles réalités du terrain politique. Diomaye suit les pas de ses prédécesseurs qui ont su créer des coalitions plus larges pour renforcer leur influence, mais il le fait en tenant compte des tensions actuelles au sein de Pastef et du paysage politique sénégalais.

En somme, la création et le lancement de la coalition “Diomaye-Président” marquent une étape décisive dans la carrière politique de Bassirou Diomaye Faye. Ce repositionnement stratégique pourrait redéfinir les alliances, augmenter son poids politique et influencer fortement les prochaines échéances électorales au Sénégal, tout en illustrant la complexité et les dynamiques du pouvoir au sein des partis et de la scène nationale

Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau
Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.
Escalade au Moyen-Orient : appel téléphonique entre Diomaye Faye et Mohammed ben Salman
Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne convoqués à la Sûreté urbaine après des déclarations visant Ousmane Sonko
Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

