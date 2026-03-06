International

‘La fuite des cerveaux n’est pas une perte’ : Abdou Wahab Ben Geloune plaide pour une Afrique de l’Ouest unie et ambitieuse

XALIMANEWS: L’entrepreneur Abdou Wahab Ben Geloune s’est exprimé sur le débat relatif à la “fuite des cerveaux” entre le Sénégal et la Guinée, invitant à repenser cette question sous un angle plus régional.

Dans une publication largement commentée sur les réseaux sociaux, l’homme d’affaires estime que cette polémique révèle surtout que les pays de la sous-région n’ont pas encore totalement intégré une réalité fondamentale : l’Afrique de l’Ouest constitue avant tout un vaste espace économique.

Selon lui, la région ne devrait pas être perçue comme une juxtaposition de petits marchés nationaux, mais plutôt comme un ensemble cohérent de plus de 400 millions d’habitants capable de fonctionner comme un véritable écosystème économique.

L’entrepreneur a également rappelé les propos du Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah, selon lesquels la circulation des talents entre les pays africains ne doit pas être considérée comme une perte pour un État donné, mais plutôt comme un atout pour toute la région.

Cette vision s’inscrit d’ailleurs dans les principes fondateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, qui promeut la libre circulation des personnes et des compétences afin de permettre aux Africains d’entreprendre, de travailler et de créer de la valeur au-delà des frontières héritées de l’histoire.

Pour Abdou Wahab Ben Geloune, le véritable enjeu dépasse donc la question de savoir quel pays conserve ses talents.

Selon lui, la priorité devrait plutôt être de réfléchir à la manière dont les pays d’Afrique de l’Ouest peuvent mieux coopérer et “jouer collectif” afin de transformer leur potentiel démographique et humain en moteur de développement pour toute la région.

