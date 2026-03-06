Actualites

Assassinat d’Ali Khamenei : Serigne Mountakha exprime sa solidarité au peuple iranien

XALIMANEWS: Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a exprimé sa solidarité avec le peuple iranien à la suite de l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei.

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, le guide religieux a dépêché une importante délégation à l’ambassade d’Iran à Dakar afin de signer le registre de condoléances.

Par ce geste, le Khalife général des mourides a tenu à témoigner sa compassion et sa solidarité au peuple iranien dans cette période de deuil.

La délégation envoyée par le guide religieux a ainsi présenté les condoléances de la communauté mouride aux autorités iraniennes, tout en priant pour la paix et la stabilité.

Ce geste s’inscrit dans la tradition de solidarité et de fraternité prônée par le khalife à l’endroit des peuples confrontés à des épreuves

