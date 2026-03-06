Depeches

Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Une affaire d’escroquerie foncière présumée secoue un collectif d’enseignants engagé dans la recherche de logements sociaux, Collectif des Enseignants pour l’Habita Social.

Le président du collectif, Ousmane Gueye Ba, âgé de 66 ans, a été arrêté par la Division des investigations criminelles.

Selon les informations de Libération, le mis en cause est soupçonné d’avoir détourné environ 96 millions de francs CFA destinés à l’acquisition de terrains pour des enseignants.

Le dossier est actuellement entre les mains du parquet. Toutefois, le suspect aurait sollicité une médiation pénale, une procédure qui pourrait permettre un règlement du litige à l’amiable si les victimes acceptent un remboursement.

DEPECHES

Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau
Rufisque : deux individus arrêtés pour avoir vendu de la viande d’un mouton jeté dans une poubelle
Sénégal : les zones d’ombre d’une affaire de pédocriminalité impliquant un diplomate français
Affaire du talibé violé à Richard-Toll : les révélations choquantes de l’enquête
Share This Article
Previous Article Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau
Next Article Assassinat d’Ali Khamenei : Serigne Mountakha exprime sa solidarité au peuple iranien
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Camberene II : accusé d’avoir violé sa belle-fille de 18 ans, un homme de 50 ans arrêté

Depeches

Karang : saisie de 49 kg de chanvre indien par l’OCRTIS, un convoyeur arrêté par la BRS de Fatick

Depeches

Tivaouane : des individus armés attaquent une maison et blessent un commerçant, 15 millions de FCFA dérobés 

Depeches

AIBD : 289 plaquettes de haschich saisies par la Douane, une mule française arrêtée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »