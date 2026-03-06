Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA

XALIMANEWS: Une affaire d’escroquerie foncière présumée secoue un collectif d’enseignants engagé dans la recherche de logements sociaux, Collectif des Enseignants pour l’Habita Social.

Le président du collectif, Ousmane Gueye Ba, âgé de 66 ans, a été arrêté par la Division des investigations criminelles.

Selon les informations de Libération, le mis en cause est soupçonné d’avoir détourné environ 96 millions de francs CFA destinés à l’acquisition de terrains pour des enseignants.

Le dossier est actuellement entre les mains du parquet. Toutefois, le suspect aurait sollicité une médiation pénale, une procédure qui pourrait permettre un règlement du litige à l’amiable si les victimes acceptent un remboursement.