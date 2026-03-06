Kilomètre 50 : des producteurs déversent des tonnes de pommes de terre pour dénoncer la crise de commercialisation

XALIMANEWS: La colère gronde chez les producteurs horticoles de la zone des Niayes. Jeudi, des maraîchers venus de Saint-Louis, Kayar, Mboro et Notto Gouye Diama ont déversé de grandes quantités de pommes de terre et d’oignons sur la Route nationale 1 à Kilomètre 50.

Un geste spectaculaire destiné à dénoncer les difficultés de commercialisation auxquelles ils disent être confrontés depuis plusieurs semaines.

Selon le porte-parole du jour, Mbaye Ndoye, les producteurs de toute la zone des Niayes se sont mobilisés pour exprimer leur ras-le-bol.

« Nous sommes réunis ici pour manifester notre désarroi et notre mécontentement », a-t-il déclaré.

Les maraîchers affirment que leurs récoltes, notamment la pomme de terre et l’oignon, peinent à trouver preneur sur le marché local.

Pour les producteurs, la situation est aggravée par la non-application effective de la mesure de suspension de la vente des produits des agro-industries décidée par l’État.

Le porte-parole de l’interprofession oignon, Aly Ndiaye, estime que les décisions annoncées par les autorités n’ont pas été suivies d’effets.

Selon lui, l’arrêté attendu depuis le 15 février n’a pas été pris à temps, tandis que celui signé le 28 février n’a pas empêché l’introduction de camions chargés de produits sur le marché.

Face à cette situation, les producteurs appellent l’État à agir rapidement, notamment à travers la construction d’infrastructures de stockage et le développement de la transformation des produits horticoles, afin de réduire les pertes et faciliter l’exportation vers la sous-région.