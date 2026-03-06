Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau

XALIMANEWS: Les révélations continuent de tomber sur le scandale d’une extrême gravité qui secoue actuellement l’opinion publique au Sénégal dont le ressortissant français, identifié comme Pierre Robert, est au cœur l’affaire. Elles montrent l’exploitation de plusieurs mineurs dans un réseau présumé actif entre Dakar et la station balnéaire de Saly.

Selon les révélations du quotidien Libération, trois jeunes âgés de 14, 16 et 17 ans auraient été piégés après avoir été approchés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

Les victimes auraient d’abord reçu des aides financières avant d’être progressivement entraînées dans un système d’exploitation impliquant plusieurs adultes. Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’un réseau structuré utilisant des intermédiaires chargés de recruter les jeunes.

L’un d’eux, identifié comme Babacar Diallo, aurait reconnu lors de l’enquête que sa mission consistait à recruter des enfants très jeunes afin de les introduire dans ce cercle.

L’affaire a provoqué une onde de choc et relance le débat sur la protection des mineurs face aux prédateurs utilisant les réseaux sociaux.

Les autorités judiciaires sénégalaises poursuivent les investigations afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et démanteler entièrement le réseau.