A la UneDepeches

Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Les révélations continuent de tomber sur le scandale d’une extrême gravité qui secoue actuellement l’opinion publique au Sénégal dont le ressortissant français, identifié comme Pierre Robert, est au cœur l’affaire. Elles montrent l’exploitation de plusieurs mineurs dans un réseau présumé actif entre Dakar et la station balnéaire de Saly.

Selon les révélations du quotidien Libération, trois jeunes âgés de 14, 16 et 17 ans auraient été piégés après avoir été approchés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

Les victimes auraient d’abord reçu des aides financières avant d’être progressivement entraînées dans un système d’exploitation impliquant plusieurs adultes. Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’un réseau structuré utilisant des intermédiaires chargés de recruter les jeunes.

L’un d’eux, identifié comme Babacar Diallo, aurait reconnu lors de l’enquête que sa mission consistait à recruter des enfants très jeunes afin de les introduire dans ce cercle.

DEPECHES

Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA
Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.
Escalade au Moyen-Orient : appel téléphonique entre Diomaye Faye et Mohammed ben Salman
Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne convoqués à la Sûreté urbaine après des déclarations visant Ousmane Sonko

L’affaire a provoqué une onde de choc et relance le débat sur la protection des mineurs face aux prédateurs utilisant les réseaux sociaux.

Les autorités judiciaires sénégalaises poursuivent les investigations afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et démanteler entièrement le réseau.

Share This Article
Previous Article Commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani : grande journée spirituelle à Darou Salam Keur Massar
Next Article Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Rufisque : deux individus arrêtés pour avoir vendu de la viande d’un mouton jeté dans une poubelle

Depeches

Camberene II : accusé d’avoir violé sa belle-fille de 18 ans, un homme de 50 ans arrêté

Depeches

Karang : saisie de 49 kg de chanvre indien par l’OCRTIS, un convoyeur arrêté par la BRS de Fatick

Depeches

Tivaouane : des individus armés attaquent une maison et blessent un commerçant, 15 millions de FCFA dérobés 

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »