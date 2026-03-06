Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La chaîne cryptée française Canal+ va diffuser le très attendu combat de lutte avec frappe opposant le roi des arènes Modou Lô à Sa Thiès. Le duel est prévu le dimanche 5 avril à l’Arène nationale.

L’accord de diffusion a été officialisé vendredi à Dakar à travers la signature d’un partenariat entre le promoteur Baye Ndiaye, directeur d’Al Bourakh Productions, et la directrice générale de Canal+ Sénégal, Fatou Sow Ba.

Selon les termes de ce partenariat, ce « combat royal » sera diffusé en clair et en direct sur Canal+ Sport 1, permettant ainsi à un large public africain de suivre l’événement.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du lutteur Sa Thiès, accompagné de son frère aîné, l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2. De son côté, Modou Lô a suivi la rencontre depuis le siège de Canal+ à Paris, où il séjourne actuellement dans le cadre de sa préparation.

DEPECHES

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »
Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine
« Géant du Baol » contre « Ndiago’Or » : le choc de la saison 2025-2026, ce dimanche
Combat de lutte—Agression violente à l’arrêt Dial Mbaye: La SU interpelle cinq individus

La directrice de Canal+ Sénégal a souligné la place particulière qu’occupe la lutte dans la société sénégalaise. Selon Fatou Sow Ba, « la lutte est profondément ancrée dans le cœur des Sénégalais ». Elle estime que ce partenariat constitue une opportunité pour la chaîne de participer à la promotion et à la vulgarisation du lamb, discipline sportive suivie dans chaque foyer.

« Dans chaque famille, il y a des supporters de lutteurs. C’était donc le moment idéal pour nous engager davantage dans la lutte, d’autant plus que Canal+ est diffusé dans toute l’Afrique », a-t-elle expliqué.

De son côté, le promoteur Baye Ndiaye ambitionne de donner une dimension internationale à la lutte sénégalaise à travers ce type de partenariat médiatique.

Entré dans l’arène en 2006, Modou Lô, leader de l’écurie Rock Energie, est roi des arènes depuis 2019. Il totalise 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 27 combats.

Son adversaire, Sa Thiès, fils d’un ancien champion des années 1970 et frère cadet de Balla Gaye 2, affiche pour sa part 16 victoires et 3 défaites en 19 combats.

Ce combat s’annonce comme l’un des événements majeurs de la saison de lutte au Sénégal, avec un duel très attendu entre le roi en titre et l’un des prétendants les plus redoutés de l’arène.

Share This Article
Previous Article Sénégal : quand les banques gardent l’argent des morts et laissent les familles dans la détresse
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneLutte

Bira Sène devient le tout premier président de la Fédération sénégalaise de lutte

A la UneLutte

Le monde de la lutte sénégalaise en deuil : Père Birahim NDIAYE tire sa révérence

Lutte

Lutte Sénégalaise : 11 prétendants pour le trône, la FSL en ébullition !

Lutte

Fédération sénégalaise de lutte : 11 candidats en lice pour la présidence, la commission électorale publie les listes provisoires

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc