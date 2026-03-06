Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

XALIMANEWS: La chaîne cryptée française Canal+ va diffuser le très attendu combat de lutte avec frappe opposant le roi des arènes Modou Lô à Sa Thiès. Le duel est prévu le dimanche 5 avril à l’Arène nationale.

L’accord de diffusion a été officialisé vendredi à Dakar à travers la signature d’un partenariat entre le promoteur Baye Ndiaye, directeur d’Al Bourakh Productions, et la directrice générale de Canal+ Sénégal, Fatou Sow Ba.

Selon les termes de ce partenariat, ce « combat royal » sera diffusé en clair et en direct sur Canal+ Sport 1, permettant ainsi à un large public africain de suivre l’événement.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du lutteur Sa Thiès, accompagné de son frère aîné, l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2. De son côté, Modou Lô a suivi la rencontre depuis le siège de Canal+ à Paris, où il séjourne actuellement dans le cadre de sa préparation.

La directrice de Canal+ Sénégal a souligné la place particulière qu’occupe la lutte dans la société sénégalaise. Selon Fatou Sow Ba, « la lutte est profondément ancrée dans le cœur des Sénégalais ». Elle estime que ce partenariat constitue une opportunité pour la chaîne de participer à la promotion et à la vulgarisation du lamb, discipline sportive suivie dans chaque foyer.

« Dans chaque famille, il y a des supporters de lutteurs. C’était donc le moment idéal pour nous engager davantage dans la lutte, d’autant plus que Canal+ est diffusé dans toute l’Afrique », a-t-elle expliqué.

De son côté, le promoteur Baye Ndiaye ambitionne de donner une dimension internationale à la lutte sénégalaise à travers ce type de partenariat médiatique.

Entré dans l’arène en 2006, Modou Lô, leader de l’écurie Rock Energie, est roi des arènes depuis 2019. Il totalise 23 victoires, 3 défaites et 1 nul en 27 combats.

Son adversaire, Sa Thiès, fils d’un ancien champion des années 1970 et frère cadet de Balla Gaye 2, affiche pour sa part 16 victoires et 3 défaites en 19 combats.

Ce combat s’annonce comme l’un des événements majeurs de la saison de lutte au Sénégal, avec un duel très attendu entre le roi en titre et l’un des prétendants les plus redoutés de l’arène.