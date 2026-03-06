Candidature de Macky Sall à l’ONU : le silence troublant de Mimi Touré

XALIMANEWS: La candidature de Macky Sall à un poste de haut niveau au sein de Organisation des Nations unies continue d’alimenter les débats au Sénégal. Entre soutiens affirmés et critiques virulentes, la question occupe largement l’espace public et les réseaux sociaux. Pourtant, au milieu de cette bataille d’opinions, une absence de réaction intrigue : celle de Aminata Touré.

Ancienne Première ministre et ancienne figure majeure du régime de Macky Sall, Mimi Touré avait pourtant été l’une de ses critiques les plus virulentes à la fin de son mandat. Après leur rupture politique, elle s’était positionnée sur plusieurs fronts pour réclamer des comptes à l’ancien chef de l’État, l’accusant notamment d’avoir une responsabilité dans les tensions politiques et les violences qui ont marqué les dernières années de son pouvoir.

À l’époque, Aminata Touré plaidait ouvertement pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées contre les responsables présumés des événements tragiques ayant secoué le pays. Cette posture très offensive avait contribué à installer une rupture politique nette entre l’ancienne Première ministre et son ancien mentor.

C’est précisément pour cette raison que son silence actuel surprend. Alors que la candidature de Macky Sall au sein de Organisation des Nations unies est désormais officielle et suscite un débat national, l’ancienne cheffe du gouvernement n’a, jusqu’à présent, formulé aucune réaction publique.

Ce silence peut être interprété de plusieurs manières. D’abord comme une prudence politique. Dans un contexte où le Sénégal tente de tourner la page des fortes tensions politiques des dernières années, certaines figures publiques pourraient choisir de ne pas raviver les fractures du passé.

Il peut aussi traduire une position stratégique. Aminata Touré, qui s’est progressivement repositionnée dans le paysage politique après la fin du régime de Macky Sall, pourrait préférer éviter de se retrouver au cœur d’une nouvelle polémique.

Enfin, ce silence pourrait également refléter une attente calculée. Dans la politique sénégalaise, certaines prises de position sont parfois différées afin d’évaluer l’évolution du rapport de forces ou la réaction de l’opinion publique.

Quoi qu’il en soit, l’absence de réaction de l’ancienne Première ministre ne passe pas inaperçue. Dans un débat où chaque camp cherche des soutiens symboliques pour légitimer sa position, le silence d’une personnalité qui fut à la fois alliée, collaboratrice et opposante de Macky Sall reste un élément politique en soi.

Et dans un Sénégal où chaque déclaration peut peser dans l’équilibre du débat public, la question demeure : jusqu’à quand Mimi Touré restera-t-elle silencieuse ?