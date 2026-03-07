Fatick : 164 candidats à l’immigration irrégulière sauvés au large de Djifer

XALIMANEWS: La Brigade territoriale de Fimela, dans la région de Fatick, a intercepté, jeudi après-midi, une pirogue transportant 164 candidats à l’immigration irrégulière au large de Djifer, a appris l’APS de source sécuritaire.

Selon le communiqué de la gendarmerie, la pirogue avait quitté Gambie dans la soirée du lundi, vers 23 heures, dans le but de rallier Espagne.

« Arrivée au large de Saint-Louis, un des moteurs hors-bord est tombé en panne alors que la mer était agitée. Les occupants ont dû faire demi-tour », précise le communiqué. Une fois au large de Djifer, les quatre capitaines à bord, tous d’origine sénégalaise, ont trouvé une petite embarcation pour fuir, laissant les candidats dans la grande pirogue.

Heureusement, un pêcheur sénégalais présent parmi eux a pris le relais pour assurer leur sécurité. Craignant une défaillance de l’embarcation, il a conduit la pirogue jusqu’à dix kilomètres de Djifer, où d’autres pêcheurs les ont repérés et ont alerté la gendarmerie.

Cette opération met en lumière les risques majeurs liés à l’immigration irrégulière et la vigilance des autorités sénégalaises pour protéger les candidats et lutter contre les filières clandestines.