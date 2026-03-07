Rosso : arrêté avec 18 faux billets de 10 000 FCFA, un passager de bus déféré au parquet

Depeches

XALIMANEWS: Un individu a été déféré ce jeudi 6 mars 2026 devant le parquet de Saint-Louis pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, à la suite d’une opération menée par le Commissariat spécial de Rosso.

Selon des sources sécuritaires, les faits remontent au 4 mars dernier. Les services de police ont été alertés par un agent en service au poste de contrôle de « SIRATE », situé à la périphérie de Rosso. Ce dernier venait d’interpeller un passager d’un bus en provenance de Matam, suspecté de détenir de la fausse monnaie.

Informée de la situation, la Brigade spéciale du commissariat s’est immédiatement rendue sur les lieux afin de prendre en charge le suspect et procéder aux vérifications nécessaires.

L’enquête a révélé que lors d’une escale technique du bus, l’individu s’était présenté auprès d’une vendeuse de fruits pour acheter des clémentines d’une valeur de 1 000 FCFA. Pour régler son achat, il avait remis un billet de 10 000 FCFA à la commerçante, qui lui avait rendu la monnaie, soit 9 000 FCFA.

Cependant, après le départ du client vers son véhicule, la vendeuse, prise d’un doute sur l’authenticité du billet, a sollicité l’avis d’autres commerçants présents sur les lieux. Ces derniers ont confirmé ses soupçons, poussant la commerçante à alerter immédiatement l’agent de police en faction au poste de contrôle.

Les diligences effectuées par les forces de l’ordre ont permis de faire descendre le suspect du bus pour une fouille corporelle. Celle-ci a conduit à la découverte de dix-huit autres billets suspects en coupures de 10 000 FCFA, dissimulés dans une sacoche.

Saisi pour authentification, le Bureau de la fraude documentaire du Commissariat spécial de Rosso a conclu, après examen, que l’ensemble des dix-huit billets étaient contrefaits. Cette conclusion a été confirmée par une expertise complémentaire réalisée par l’Agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis.

Le mis en cause a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant le parquet.

