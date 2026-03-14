PASTEF : Abass Fall révèle comment la liste des plénipotentiaires a été finalisée pour Diomaye Faye

XALIMANEWS: Abass Fall, est revenu sur les circonstances du dépôt de la candidature de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle, affirmant vouloir rétablir ce qu’il considère comme la « vraie histoire ».

Dans une publication, le maire de Dakar salue les explications de Amadou Ba, estimant qu’elles permettent de rétablir les faits face à certaines interprétations avancées dans le débat public.

Selon lui, des commentateurs et nouveaux soutiens du pouvoir tentent de présenter une version inexacte des événements. Il affirme que, par devoir de vérité et par respect pour les militants et les « martyrs » tombés lors des tensions politiques sous le régime de Macky Sall, il est nécessaire de rappeler le rôle joué par les responsables du parti.

Abass Fall explique que des cadres de PASTEF ont travaillé toute la nuit, jusqu’à six heures du matin, au domicile de Birame Souleye Diop, afin de finaliser la liste des plénipotentiaires sur l’ensemble du territoire national. Cette étape était essentielle pour permettre au candidat Bassirou Diomaye Faye, choisi par Ousmane Sonko, de déposer son dossier auprès de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF).

Abass Fall assure enfin que d’autres éléments liés à cet épisode politique seront révélés prochainement.

« Il reste d’autres détails de l’histoire sur lesquels nous allons revenir », a-t-il écrit.