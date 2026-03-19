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Saly-Portudal : la police saisit 3 kg de haschich et démantèle un réseau de trafic de drogue

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Le Commissariat urbain de Saly-Portudal a porté un coup sévère au trafic de stupéfiants dans cette zone touristique prisée. À l’issue d’une opération de sécurisation menée dans la nuit du 14 au 15 mars 2026, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de trois kilogrammes de haschich et à l’interpellation de deux individus, désormais déférés devant la justice.

Tout est parti d’une patrouille de routine dans le secteur de Saly-Tapée. Les éléments de la Brigade de recherches, exploitant un renseignement faisant état d’un individu en quête de clients pour écouler de la drogue, ont rapidement localisé le suspect. Une descente effectuée à son domicile a permis de découvrir une première quantité de 20 grammes de haschich ainsi que trois joints de chanvre indien.

Lors de son interrogatoire, le mis en cause, identifié comme étant le vigile d’une villa située à la résidence « Les Cottages », a reconnu avoir subtilisé cette drogue dans le garage qu’il était chargé de surveiller. Les enquêteurs ont alors effectué une perquisition sur les lieux indiqués. Sur place, ils ont fait une découverte bien plus importante : 29 plaquettes de haschich soigneusement dissimulées dans un réfrigérateur, pour un poids total estimé à 3 kilogrammes.

Poursuivant leurs investigations, les policiers ont pu remonter jusqu’au véritable propriétaire de la marchandise : le fils de la propriétaire de la villa. Interpellé après l’audition de sa mère, ce dernier est passé aux aveux. Il a reconnu être l’unique détenteur de la drogue, précisant l’avoir acquise pour un montant de 5 millions de francs CFA lors d’une soirée à Nguérigne, tout en affirmant que sa famille ignorait ses activités illicites.

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Au terme de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogues.

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